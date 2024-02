Alla fine ce l’hanno fatta! Dopo 27 esclusioni consecutive, i Jalisse tornano al Festival di Sanremo. Il duo canoro formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, infatti, prenderanno parte alla 74esima edizione della manifestazione canora che si concluderà domani sera su Rai1. Non in gara, ma in qualità di ospiti speciali.

TvBlog è in grado di annunciare che nella giornata odierna sono previste le loro prove sul palco del teatro Ariston, in coda a quelle (prioritarie) di Lorella Cuccarini e delle cover, che animeranno la serata del venerdì. I Jalisse dovrebbero – come anticipato nei giorni scorsi dal sito di Davide Maggio – essere i protagonisti di uno sketch con la complicità di Fiorello (co-conduttore del sabato).

I cantanti di Fiumi di parole – il brano che vinse Sanremo nel 1997 – già nei giorni scorsi erano ‘tornati’ dalle parti del Festival. Infatti, sono stati ingaggiati da un famoso marchio di pasta, per alcuni spot diffusi su web e social.

I Jalisse e la tv

Il romano Fabio Ricci (classe 1965) e la veneta Alessandra Drusian (1969) hanno partecipato all’Isola dei famosi nel 2023. Nel 2018 presero parte a Ora o mai più, la trasmissione di Rai1 condotta da Amadeus. Con il quale negli anni scorsi non sono mancate polemiche proprio per la ripetuta esclusione nella rose dei Big in gara. Nel 2022 i due cantanti si lamentarono pubblicamente così: “La famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni“. Il direttore artistico e conduttore replicò piccato: “Io valuto la canzone e non ritenevo la loro adatta al mio Festival. Niente contro i Jalisse, così come non ho niente contro gli altri 320 esclusi. Credo che la cosa più importante sia quella di lavorare e non di lamentarsi perché la lamentela non rende mai merito alla storia di un cantante. Mi hanno sempre insegnato a lavorare sodo e a non pensare che ci sia sempre un complotto contro qualcuno. Lavora e magari le cose possono migliorare“.

I rapporti erano tornati più sereni negli ultimi tempi. E ora, grazie alla ‘mediazione’ di Fiorello sarà la volta del lieto fine. In attesa di un ritorno in gara al Festival. Prima o poi.