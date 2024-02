Si allunga la lista degli ospiti del Festival di Sanremo 2024 in corso in questi giorni in diretta su Rai1. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, alla serata di domani, venerdì 9 febbraio, prenderanno parte anche Elena Sofia Ricci (per lei trattasi di ritorno a distanza di un anno) e Margherita Buy. Sarà l’occasione per lanciare Volare, il primo film da regista della Buy, che ne è anche la protagonista. Alla pellicola amichevolmente la Ricci, attrice particolarmente apprezzata e conosciuta dal pubblico televisivo. La commedia, prodotta da Kavac Film, Maremosso, IBC Movie, Tenderstories con Rai Cinema, in collaborazione con ITA Airways, arriverà nelle sale cinematografiche giovedì 22 febbraio.

Il cast è completato da Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Vanessa Compagnucci, Caterina De Angelis (figlia della Buy), Oscar Matteo Giuggioli, Alice Ferri, Eros Galbiati, Ahmed Hafiene e Massimo De Francovich.

Volare: la trama del film

Ecco di cosa parla il film che sarà lanciato a Sanremo 2024.

La paura di volare, irrazionale e così umana, attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale, se si decidesse a salire su quel maledetto aereo. Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente per la paura di volare. E AnnaBi si ritrova a interpretare la quinta stagione di una popolare e un po’ insulsa serie tv.

Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia è stata accettata da una prestigiosa università americana, sulle coste del Pacifico. E ora? Rinuncerà ad accompagnarla? La rivedrà quando farà ritorno? E se non facesse ritorno? Quel che non ha potuto la carriera, può l’angoscia di perdere la figlia. Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare. Lo tiene un comandante con quindicimila ore di volo insieme a una psicologa specializzata. E a seguirlo trova una sorta di caravanserraglio umano, molto variegato: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, alla giovane che vorrebbe rivedere i suoi amati cani che sono in Australia, dal critico acido e supponente, all’ agricoltore rozzo e ricco che vuole conoscere il mondo… E poi c’è anche la sorpresa. Riuscirà con questi improbabili compagni di avventura a superare la sua fobia per il volo?