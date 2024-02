Il giorno della vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo 2024 si chiude con il green carpet: ecco come e dove seguirlo in diretta

Vigilia di Sanremo 2024 vuol dire soprattutto Green Carpet, l’appuntamento con la tradizionale sfilata degli artisti in gara al Festival sarà un ulteriore passo in avanti verso l’inizio della 74ma edizione della kermesse canora in partenza ufficiale domani.

La prima giornata della settimana Sanremese aperta dalla prima conferenza stampa (seguita da TvBlog) stasera culminerà proprio con il photo shooting dei 30 protagonisti che attraverseranno il lungo carpet che si percorre per 300 metri collegando via Matteotti al Suzuki Stage di piazza Colombo, passando per via Mameli.

Fra look eccentrici e pose a favore dei fotografo, i cantanti si presenteranno davanti al Teatro Ariston di Sanremo e saranno seguiti in diretta televisiva e web. Ecco in quali modalità

Dove guardare il Green Carpet in diretta in tv e streaming

La sfilata dei 30 artisti di Sanremo sarà seguita live durante la terza puntata di Primafestival condotta da Paola e Chiara con Mattia Stanga e Daniele ‘Dany’ Cabras tra le 20:35 e le 20:50 circa su Rai 1. Sul web, il sito Sanremo News offrirà la diretta streaming del green carpet da piazza Colombo e lungo via Matteotti.

Chi sfilerà nel green carpet di Sanremo 2024?

I 30 artisti che sfileranno nel green carpet: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e Ricchi e Poveri, i Santi Francesi, Clara, Bnkr44.