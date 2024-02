Prima conferenza stampa per Sanremo 2024 oggi, lunedì 5 febbraio, in diretta dal Roof del Teatro Ariston. La settimana festivaliera si apre, quindi, con il primo incontro ufficiale tra il Direttore Artistico e conduttore Amadeus, i vertici Rai e i giornalisti accreditati per la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. L’appuntamento è fissato alle 12:00 per la conferenza di Rai Pubblicità; dopo mezz’ora spazio ad Amadeus, al direttore dell’intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea, al suo primo Festival con questo incarico (e si sentirà la mancanza della prosa di Stefano Coletta).

La prima conferenza stampa serve intanto a tarare i rapporti tra organizzazione e stampa: l’ultima volta che i giornalisti hanno avuto modo di porre, collettivamente – e non con interviste singole – al direttore artistico è stata alla vigilia di Sanremo Giovani, lo scorso dicembre, e in occasione dei pre-ascolti delle canzoni in gara, svoltisi il 15 gennaio scorso.

Come dicevamo, la prima parte della conferenza è dedicata ai risultati di Rai Pubblicità, che si direbbe particolarmente lieta dei risultati ottenuti con la raccolta pubblicitaria, stando alle stime pubblicate qualche giorno fa da Andrea Biondi e Francesco Prisco su Il Sole 24Ore. Vedremo quali saranno i numeri forniti dall’AD di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia, prima di passare al ‘racconto’ dell’evento da parte del suo direttore artistico e conduttore, Amadeus, al suo quinto Festival consecutivo che avrà inizio alle 12:30, minuto più minuto meno.

Sanremo 2024, prima conferenza stampa lunedì 5 febbraio, come seguirla in diretta

Come dicevamo, , la prima conferenza stampa ufficiale di Sanremo 2024 sarà visibile in live streaming su RaiPlay e su Ufficio Stampa Rai. La seguiremo anche noi col nostro liveblogging. Scommesse aperte sulle prime domande che arriveranno ad Amadeus: facile immaginare che si inizi già a chiedere se ci sarà anche un sesto Sanremo, con una conferma quindi per il prossimo anno (ed è altrettanto facile immaginare la risposta, qualcosa del tipo “Facciamo prima questa e poi vediamo”… a meno che Amadeus non voglia liberarsi dello stillicidio con un sì o un no); attesa anche la domanda sul regolamento e sulle giurie, così come quella sulla chiusura di ogni puntata e sulla comunicazione alla stampa del nome del vincitore… Grandi classici, intramontabili, acuiti – e non domi – dalla durata monstre delle serate di Amadeus, che ormai è tarato su 5 ore di diretta, ovvero dalle 20:40 all’1:30, salvo imprevisti.

Siamo però pronti a seguire in diretta la prima conferenza stampa di Sanremo 2024. Buona settimana santa a tutti…