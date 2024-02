Festival di Sanremo 2024, la quarta serata del 9 febbraio in diretta: i cantanti in gara, i duetti, gli ospiti e i conduttori: live su TvBlog

Questa sera, 9 febbraio 2024, in diretta la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. La kermesse musicale in onda su Rai 1, in diretta dal Teatro Ariston e condotta, per il quinto anno consecutivo, da Amadeus (che ne è anche il direttore artistico).

I co-conduttori di quest’edizione sono Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello.

La regia sarà a cura di Stefano Vicario.

Sanremo 2024, quarta serata, 9 febbraio: anticipazioni

É la serata dedicata alle cover, i 30 artisti porteranno sul palco brani appartenenti alla storia della musica italiana cantati insieme a numerosi ospiti nazionali o internazionali – da loro individuati in accordo con il Direttore Artistico e con Rai – a meno che in gara non ci siano già due o più artisti uniti in un ‘team artistico’.

La co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024 sarà Lorella Cuccarini.

Ospiti: il cast della fiction Mameli, in onda il 12 e il 13 febbraio su Rai 1, Elena Sofia Ricci e Margherita Buy. Previsto anche un comunicato letto da Amadeus sulla protesta dei Trattori.

Dal Palco Suzuki, a Piazza Colombo, si esibirà Arisa.

Durante la serata, non mancherà l’esibizione dalla nave Costa Crociere su cui ci sarà Gigi d’Agostino

Sanremo 2024, quarta serata: i cantanti che si esibiranno stasera

Questa sera, come detto, si esibiranno i 30 cantanti insieme a ospiti italiani ed internazionali.

QUI LA LISTA COMPLETA DEI DUETTI DI QUESTA SERA

Le 30 cover sono votate da tutte e tre le giurie, ovvero dal pubblico tramite Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre due giurie. Saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni e il più votato sarà decretato “vincitore della serata”

Sanremo 2024, quarta serata, 9 febbraio: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire la diretta della quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 dalle ore 20:40 su Rai 1. La quarta serata di Sanremo 2024 sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

TvBlog seguirà la serata in tempo reale, con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 20:40.