Il numero per il televoto di Sanremo 2024, il costo, le regole, i codici dei cantanti in gara: ecco come votare al Festival

Come votare a Sanremo 2024? Il 74esimo Festival della Canzone Italiana chiama in causa il Televoto dalla Seconda alla Quinta Serata, lasciando al pubblico a casa la possibilità di votare le proprie canzoni preferite nelle serate di mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, le cover nella serata del venerdì e nella finale di sabato. In ogni serata, però, il peso del Televoto cambia, fino a essere determinante nella prima parte della Finale di sabato 1o febbraio. Ma per tutti i dettagli vi rimandiamo al Regolamento di Sanremo 2024 e alle scalette serata per serata.

Vediamo invece come votare per Sanremo 2024: come funziona il Televoto, quali numeri vanno chiamati, quanti voti si hanno a disposizione e quanto costa. Ricordiamo che il Televoto è riservato ai maggiorenni: le regole Rai per il televoto, in forma dettagliate, le trovate qui.

Numero per televoto Sanremo

Il numero per il Televoto da telefono fisso con utenze Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications,

Brennercom, Sky Wifi e Iliad è 894.001. Bisogna seguire le istruzioni e inserire il codice cantante.

Numero televoto Sanremo sms

Il numero per il Televoto via SMS può essere effettuato unicamente da utenze mobili di TIM, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e ho.mobile è 475.475.10

Costo televoto Sanremo

Il costo di ciascuna chiamata da utenza fissa che si traduce in un voto valido è di Euro 0,51 (IVA inclusa). Non sono addebitati i costi delle chiamate che vanno oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto (che sono 5), né dei voti non validi.

Il costo di ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido è di Euro 0,50 (IVA inclusa) per SMS inviati da utenze Tim, Vodafone, Wind Tre,

Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, 1Mobile, Kena, Very Mobile e ho.mobile. Nessun costo sarà addebitato agli SMS effettuati dall’utente oltre il numero massimo consentito per ciascuna sessione di voto; l’utente paga soltanto i voti validi.

Quanti voti si possono dare?

Sono 5 i voti validi esprimibili da ciascuna utenza telefonica per ogni canale di erogazione: per ciascuna sessione di voto è quindi possibile esprimere 5 voti via SMS e 5 via telefono fisso.

Codici cantanti Sanremo 2024

I codici dei cantanti in gara variano di serata in serata e di sessione in sessione. Dipendono dall’ordine di uscita sul palco. Per la Terza Serata di Sanremo 2024, giovedì 8 febbraio, li conosceremo dopo la conferenza stampa del mattino.