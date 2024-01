Sanremo 2024: i cachet dei conduttori e dei super ospiti

Aumenta la curiosità su tutto quello che riguarda il ‘Festival di Sanremo 2024‘. Non solo le canzoni, i duetti della serata dedicata alle cover e ai super ospiti (da Eros Ramazzotti a Giovanni Allevi passando per Gigliola Cinquetti, Roberto Bolle e Russell Crowe) e alle/i co-conduttrici/ori (da Lorella Cuccarini a Giorgia e Teresa Mannino passando per Fiorello e per il vincitore dello scorso anno, Marco Mengoni). L’attenzione, come ogni anno, cade anche sui cachet che il presentatore, le sue spalle e le guest star d’eccezione percepiranno per salire sul palco dell’Ariston.

E’ Wired.it, in un articolo pubblicato, questa mattina, a fare i conti in tasca ad Amadeus, padrone di casa e direttore artistico di questa settantaquattresima edizione della manifestazione canora. Si legge che “il conduttore e direttore artistico di Sanremo, infatti, sarebbe passato da una cifra che va dai 500 ai 600 mila euro per tutte le cinque serate (più di 100 mila euro a puntata, ma va considerato il lavoro di un anno per la scelta delle canzoni, l’organizzazione ecc.) ai 350 mila euro del 2023. Secondo le indiscrezioni vicine alla Rai il cachet di Amadeus dovrebbe essere confermato anche per l’edizione del 2024: a lui, dunque, spetteranno 70 mila euro per ogni puntata”.

Quale sarà il cachet dei super ospiti di Sanremo 2024?

Secondo il portale, anche il compenso artistico dei/lle cinque co-conduttori/rici dovrebbe aggirarsi sempre attorno ai 25 mila euro. Ad oggi, invece, non si hanno ancora notizie ufficiali da parte degli organizzatori della manifestazione, e dalla Rai, sul compenso degli ospiti. Ricordiamo che l’ex Gladiatore sarà ospite della terza serata. Canterà e suonerà un pezzo blues e racconterà il suo rapporto speciale con il Belpaese. Allevi, invece, calcherà l’Ariston al mercoledì mentre Eros Ramazzotti è atteso al giovedì. Nella serata finale, è prevista la presenza di Roberto Bolle:

“Non ci sono monologhi, ma qualcuno racconterà qualcosa della propria esperienza. Faccio l’esempio di Giovanni Allevi, che torna su un palco dopo questa terribile malattia che lo ha tenuto fermo per due anni: a Sanremo inaugura questa sua nuova vita. Voglio che al Festival ci sia l’occasione di avere persone che raccontano storie che si rivolgono a tutti, che in qualche modo ci riguardano” ha dichiarato Amadeus a ‘Chi’.