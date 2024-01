Sanremo 2024: tutti i duetti

Cresce l’attesa per il ‘Festival di Sanremo 2024‘ che si terrà nella città dei fiori da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio. Come di consueto, tra le serate più attese, c’è quella del venerdì dedicate ai duetti e alle cover. L’agenzia di stampa ‘Ansa’, nelle scorse ore, ha raccolto le prime indiscrezioni sui cantanti che accompagneranno i 30 Big in gara.

Scopriamoli assieme:

Fiorella Mannoia ospiterà Francesco Gabbani. Nel 2017, il cantautore toscano si piazzò al primo posto della kermesse festivaliera proprio davanti alla Mannoia. Loredana Bertè, invece, duetterà con Venerus. Emma ha deciso di invitare Bresh mentre Annalisa si esibirà assieme a La Rappresentante di Lista.

Si consolida, invece, il sodalizio artistico tra Alessandra Amoroso ed i Boomdabash, artefici di tormentoni estivi come ‘Mambo Salentino’ e ‘Karaoke’. Per Big Mama, è prevista la presenza di tre giovani artiste. Geolier calcherà il palco dell’Ariston assieme a due icone partenopee come Gigi d’Alessio e Luchè. Umberto Tozzi accompagnerà I The Kolors mentre Mannini si è affidato ad un cavallo di razza come Ermal Meta. In arrivo anche Fabrizio Moro per supportare Il Tre. Gazzelle canterà assieme a Fulminacci.

Irama sogna di duettare con Riccardo Cocciante ma è ancora in attesa di ricevere una risposta affermativa mentre La Sad spera di portare a ‘Sanremo’ un’artista straordinaria come Rettore. Fred De Palma ha arruolato gli Eiffel 65 mentre Nada sarà l’ospite d’eccezione dei BNKR44.

L”Adnkronos’, invece, aggiunge che i Negramaro con Malika Ayane canteranno una canzone di Lucio Battisti, probabilmente ‘La Canzone del Sole’ citata nel brano che la band salentina porta in gara; Clara si esibirà con Ivana Spagna, mentre Mr. Rain ospiterà i Gemelli Diversi, Ghali dovrebbe cantare ‘L’Italiano’ di Toto Cutugno ma, ad oggi, nulla trapela sull’ospite scelto per questa performance.

Nelle prossime ore, si definiranno tutti i duetti e le canzoni scelte per celebrare degnamente la manifestazione canora.