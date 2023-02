Sanremo 2023: le pagelle di Giovanni Ciacci della seconda serata

Seconda serata da poche ore terminata del Festival della canzone italiana di Sanremo 2023 e seconda serie di pagelle di Giovanni Ciacci assegnate agli artisti saliti sul palco del teatro Ariston ieri sera. E’ tempo dunque di aprire il registro e di andare a leggere i voti assegnati dal buon Giovanni Ciacci ai protagonisti della seconda puntata di questo Sanremo 2023.

Amadeus

Giacca ricamata perfetta. Voto 7

Gianni Morandi

Smoking perfetto, tagliato benissimo con bordatura in strass blu Cina. Voto 8

Francesca Fagnani

Strepitosa, elegantissima, una belva elegantissima in alta moda. Diciamo che la profonda scollatura batte a mani basse la bruttezza del vestito nudo della Ferragni. Voto 10

Francesco Arca

Che manzo! Bello come un divo di Hollywood. Voto 10,20,30,40,50 ….. 100

Albano

Albano the boss. Albano vestito da lbano, lo amo. Voto 10

Massimo Ranieri

Vestito di sciantung da matrimonio alla sonrisa. Che grande voce, che attore straordinario, ma la giacca ce la poteva risparmiare. Voto 6

Will

Carino in bianco gelataio dell’oasi del gelato di Riccione. Questo anno sono eleganti e giusti i giovani. Voto 7

Modà

Ho un debole per Kecco, lo ammetto. Il gilet senza giacca però poteva risparmiarmelo. Voto 5

SetHu

La giacca strappata è peggio dei jeans strappati. I capelli del nome della rosa poteva risparmiarceli visto che è un bel ragazzo, orribile. Troppo manga.Voto 2

Articolo 31

Bianco per la coppia di ex scoppiati (nel senso separati . Per me dopo i 40 anni il bianco è rischioso e loro sono dei veri kamikaze. Voto 4 ( 2 a testa )

Lazza

Molto giusto il completo pieno di luce. Moderno, fresco, elegante, giusto. Voto 7

Giorgia

Orribili gli stivali, il completo in strass mi piace, ma quegli orribili stivali li sognerò per settimane. Voto 3

Colapesce e Dimartino

Giusti in nuance perfette con le scarpe. Voto 6

Shari

Strepitosa la leopardata totale, abito, calze e scarpe. Voto 8

Madame

Lo stivale bianco non dona a nessuno nemmeno se hai 15 anni. Bella la giacca. Madame cambia parrucchiere. sembri pettinata come la zanzara Cruciani. Voto 4

Levante

Bel cambio look, peccato che lo aveva già anticipato e o avevo visto su i social. Cara Levante negli anni ottanta le star a Sanremo non si facevano vedere per mesi per non svelare il look del Festival. Comunque look strepitoso, Voto 9

Tananai

Carino vestito come Johnny Dorelli nel 1976, adoro. Voto 6

Rosa Chemical

Il figlio perfetto di Tim Burton, gotico, dark, moderno, stiloso, fluido. Manicure stupende. Avanguardia pura. Voto 10

LDA

Core di Napoli, in azzurro Napoli. Evviva mi piace. Voto 8

Paola e Chiara

Che brutti vestiti, che trucco orribile, ma divine. Voto 2 ( uno a testa )

Le opinioni e i giudizi espressi in questo post sono di Giovanni Ciacci e non del sito che si limita solo ad ospitarle.