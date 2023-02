Durante la serata finale del Festival di Sanremo 2023, in onda stasera su Rai 1, Amadeus, come da programma, ha letto il comunicato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al termine delle 28 esibizioni dei Campioni in gara e dopo il rush finale con le cinque nuove esibizioni dei finalisti, Ultimo, Tananai, Lazza, Marco Mengoni e Mr. Rain.

Amadeus, prima di procedere con la lettura, ha ricordato velocemente le polemiche che hanno accompagnato la decisione di riservare uno spazio dedicato alla guerra in questo Sanremo:

Se n’è parlato tantissimo, se ne parla da qualche mese. Abbiamo ricevuto una lettera da parte di Zelensky indirizzata a tutti i protagonisti del Festival e ve la leggo esattamente come mi è arrivata, tradotta dall’ambasciata ucraina.

Di seguito, trovate la lettera del presidente Zelensky:

Cari partecipanti, ospiti e organizzatori del Festival, da più di 7 decenni, il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo, con la sua bellezza, la sua magia… Ogni anno, vince la canzone, vince la musica, la cultura e l’arte, che è la migliore creazione della civiltà umana. L’umanità, però, non crea solo cose belle. Nel mio paese, si sentono spari ed esplosioni. L’Ucraina vincerà questa guerra sicuramente, vincerà insieme al mondo libero, vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e della cultura. Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader, che insieme all’Ucraina, avvicinate questa vittoria. Auguro successo a tutti i finalisti e invito i vincitori a Kiev, in Ucraina, nel giorno della vittoria, nel giorno della nostra vittoria. Questa vittoria viene creata e ottenuta in condizioni estremamente difficili, grazie al coraggio dei nostri difensori. Centinaia di canzoni sono state già scritte su questo argomento e ne ascolterete una oggi. Ma sono sicuro che un giorno ascolteremo tutti insieme la nostra canzone di vittoria. Cordiali saluti.

La lettera è stata accompagnata dall’esibizione degli Antytila, band ucraina composta da musicisti che hanno deciso di combattere in prima persona, con la canzone Fortezza Bakhmut.

Il frontman degli Antytila, Taras Topolia, è stato intervistato da Amadeus dopo l’esibizione:

Il nostro paese sta combattendo in una guerra che non abbiamo cominciato noi. Stiamo combattendo per il nostro futuro, per la nostra libertà e per i nostri ideali che abbiamo in comune con voi.

Intervento chiuso con una frase in italiano: