Sanremo 2023, perché Kekko dei Modà ha detto “Pau” prima dell’esibizione?

Il FantaSanremo 2023 procede a gonfie vele e i titolari delle oltre 3 milioni di squadre stanno guardando il Festival di Sanremo con particolare attenzione, a caccia di gesti e parole dei cantanti in gara che potrebbero valere punti preziosi. Durante la seconda serata, al momento dell’esibizione dei Modà, il leader e cantante Kekko ha pronunciato la parola “Pau” subito prima di iniziare a cantare.

Punti al FantaSanremo per quel “Pau” pronunciato da Kekko dei Modà? No, a meno che non si tratti di un bonus giornaliero non ancora annunciato, è più che probabile che l’artista 44enne abbia voluto ricordare e salutare Pau Dones, il cantante dei Jarabe de Palo scomparso il 9 giugno 2020 a 53 anni dopo una lunga battaglia con un tumore.

Pau e Kekko Silvestre, erano amici da anni, almeno dal 2010, quando i Modà contattarono i Jarabe de Palo per una collaborazione. “Come un pittore“, uno dei singoli inseriti nell’album Viva i romantici della band milanese, fu l’inizio di una grande amicizia tra Dones e Kekko. Era stato lo stesso Kekko a raccontare su Facebook il momento in cui rimase folgorato dal talento di Pau:

Era il 2000 ed ero in vacanza con Laura, la nostra prima vacanza. Stavamo mangiando in un piccolo ristorante a pochi passi dal mare a Palma di Maiorca. Qui si ascoltava musica spagnola e sud americana. Passavano sempre una canzone che si chiamava Agua, di un gruppo chiamato Jarabe De Palo. Me ne innamorai. Tornai in Italia e comprai il disco. Raccontai ai miei amici di questa stupenda scoperta e tutti mi dissero che era un gruppo già famoso…

Poi la prima collaborazione musicale e l’amicizia:

Pochi messaggi (ha scaricato whatsapp solo nell’ultimo anno, prima solo sms), erano più le telefonate, ma sempre in contatto e sempre vicini. Una volta venne in Italia e lo portai a mangiare in un’osteria… Da quel giorno ogni volta che veniva nel nostro paese, voleva andare a mangiare lì. Anche se aveva da fare in centro a Milano o a Bologna o a Torino, lui voleva venire a mangiare in quell’osteria di campagna in cui si sentiva a casa.

Oggi se ne va un pezzo di cuore, un pezzo di storia della mia vita, musicale e non, che difficilmente potrò…

Kekko ha così ricordato l’amico scomparso:

Non so se questo vuoto passerà mai. Forse non voglio nemmeno riempirlo con qualcos’altro. So solo che mi mancherai per davvero e io parlerò sempre di te come di un amico e di un uomo meraviglioso. La musica oggi ha perso tanto, ma il mondo ancora di più.

Potrei mettere una canzone cantata insieme a te, ma sarebbe scontato. Preferisco ricordarti con una di quelle con cui mi hai fatto sognare.

Pau è anche il nome che Kekko dei Modà ha scelto per il suo cagnolino, il fedele Chihuahua che il cantante ha voluto portare con sé anche a Sanremo in occasione del Festival.