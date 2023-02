Fiorello torna a Sanremo. Attenzione però, non come co-conduttore e spalla di Amadeus nelle serate ma subito dopo. L’annuncio è stato fatto dai due protagonisti proprio durante l’edizione del Tg1 di questa sera, 3 febbraio 2023. Il tutto, in chiave ironica, è stato raccontato dallo stesso showman:

“Non avrei potuto vedere il Festival. Come possiamo fare per vedere il Festival? Fare Viva Rai 2 subito dopo, appena finisce la puntata. Tu mi dai la linea e io vado in diretta di notte!”

Con queste parole, Fiorella ha annunciato la sua partecipazione in una sorta di Dopofestival 2.0

“Su Rai 1, dopo il Festival! E si intitolerà “Viva Rai 2, Viva Sanremo, di notte!” Viva Rai 2 su Rai 1!” ha continuato, in collegamento.

L’attesa del pubblico era per il nome del superospite vociferato per l’ultima puntata ma, così non è stato e, a sorpresa, è arrivata la notizia dei coinvolgimento di Fiorello in questa edizione di Sanremo. Del resto ci sono ancora 3 giorni prima dell’inizio del Festival, chissà che non arrivi l’annuncio last minute. Ma proprio last…

E la versione classica e canonica di Viva Rai 2 di Fiorello, in onda alla mattina su Rai 2? Fiorello assicura: “Ci sarà!”.

Accanto ad Amadeus, durante le cinque serate di Sanremo 2023, ci sarà come co-conduttore Gianni Morandi che ha accettato con entusiasmo:

Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti, questa sera sono a casa, mi sono messo lo smoking, perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa, mi ha sorpreso, per prima, e poi mi ha entusiasmato. Sai quanto io ami Sanremo… Poi mi sono fatto una domanda: ma come mai Amadeus mi vuole vicino? E ho pensato che hai fatto tre Festival straordinari, tre grandi successi, però anche molto impegnativi, faticosi, e tu nel 2023, avrai già compiuto 60 anni! E allora forse hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano forte ed energica, giovane! E quindi hai chiamato me! Dai, scherzo… Accetto con entusiasmo.

Così, al termine della diretta, Viva Rai 2, Viva Sanremo, di notte!, su Rai 1. Con Fiorello (e incursioni certe di Amadeus, dall’amico).