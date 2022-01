Il pubblico non ha ancora ascoltato le canzoni in gara a Sanremo 2022 (noi sì e qui trovate giudizi e riflessioni), ma può già da qualche settimana scommettere su quella che vincerà il Festival. Ad oggi, giovedì 20 gennaio, i favoriti per la vittoria sono la coppia inedita Mahmood-Blanco ed Elisa.

In particolare, secondo la prima classifica di Sisal Matchpoint, Brividi di Mahmood e Blanco ha buone possibilità di trionfare. A seguire troviamo Elisa, che torna in gara dopo 21 anni dalla prima partecipazione e dalla vittoria, e La Rappresentante di Lista, gruppo musicale formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, terzi in classifica provvisoria, alla pari con Emma e con Sangiovanni, che calcherà per la prima volta il palco del Teatro Ariston (la cui capienza sarà al 100%)

Per Agipro il brano di Elisa O forse sei tu è in testa nelle scommesse sul vincitore di Sanremo 2022. Era partito a quota 6,25 un passo indietro rispetto a Mahmood e Blanco. Ora Elisa è favorita a 4,50 su Planetwin365, davanti al duo, a 4,65. A completare il podio c’è Emma, più staccata a 9 volte la posta insieme ad Achille Lauro, che fa un passo indietro rispetto al 7,75 della settimana scorsa. In rialzo anche Sangiovanni, ora a 9,50 (da 7,50).

Passi avanti invece per La Rappresentante di Lista, oggi a 10,00 (da quota 18,00). Irama e Rkomi seguono a 13,00. Ultima Iva Zanicchi, a quota 51,00 su Planetwin365.

Tornando a Sisal Matchpoint, ecco la classifica integrale:

Mahmooh e Blanco 3,50

Elisa 4,50

La Rappresentante di lista 9

Sangiovanni 9

Emma 9

Achille Lauro 12

Irama 12

Massimo Ranieri 12

Rkomi 12

Dargen D’amico 16

Fabrizio Moro 16

Ditonellapiaga con Donatella Rettore 20

Michele Bravi 20

Aka 7even 25

Noemi 25

Gianni Morandi 33

Giovanni Truppi 33

Highsnob e Hu 33

Le Vibrazioni 33

Matteo Romano 33

Tananai 33

Yuman 40

Ana Mena 50

Giusy Ferreri 50

Iva Zanicchi 100