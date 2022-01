Il teatro Ariston per Sanremo 2022 sarà a capienza del 100%. Ad annunciarlo è il sindaco della cittadina ligure Alberto Biancheri. Il pubblico in sala dovrà essere munito di super green pass e di mascherina Ffp2, mentre non sarà necessario il tampone. In pratica, come accade già da qualche tempo in tutti i teatri d’Italia. Al fine di evitare assembramenti, per accedere e uscire dal teatro ci saranno percorsi dedicati. E allo studio c’è anche l’ipotesi di un ingresso per chi andrà in platea e uno per chi ha il posto in galleria proprio per velocizzare i controlli.

È questa la principale decisione assunta dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Imperia per stabilire le regole anti covid da far rispettare durante il Festival della canzone italiana, in programma a Sanremo dall’1 al 5 febbraio, con diretta su Rai1.

Confermata anche la presenza della nave da crociera Costa Toscana, in rada, davanti alla città, che sarà location per uno studio tv dove Orietta Berti e Fabio Rovazzi (manca ancora l’ufficialità per la loro presenza, ma appare praticamente certa) ospiteranno artisti chiamati a interpretare successi dagli anni ’60 ai ’90, che terranno banco anche durante la serata delle cover.

Vicino al teatro Ariston dovrebbe essere prevista nei giorni del Festival la zona rossa (come lo scorso anno, quando però la misura valeva per l’intera cittadina); il red carpet dovrebbe essere confermato, “con tutti i varchi di controllo e di sicurezza“.

Il prefetto Armando Nanei ha spiegato che “gli addetti ai lavori accederanno al red carpet, per poi entrare all’Ariston con super green pass e mascherina Ffp2“. Addetti ai lavori che in questi giorni sono sottoposti a tampone e sarà così fino al Festival e durante la rassegna.

In particolare l’Asl 1 Imperiese ha attivato tre postazioni, in piazza Borea D’Olmo, per effettuare i tamponi a tutti coloro che entrano al Teatro Ariston: addetti ai lavori e artisti, che vengono sottoposti a test antigenico rapido ogni 72 ore. Quando poi la kermesse entrerà nel vivo, sarà la volta dei tamponi antigenici rapidi di terza generazione per l’effettuazione dello screening.

Sui social, intanto, molti utenti stanno commentando polemicamente la notizia della capienza al 100% del teatro Ariston per Sanremo 2022, osservando che la capienza di stadi e palasport per gli eventi sportivi è invece attualmente (e da tempo) ridotta.