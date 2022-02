Sanremo 2022: le pagelle di Giovanni Ciacci della terza serata

Terza serata da poche ore terminata del Festival della canzone italiana di Sanremo 2022 e terza serie di pagelle di Giovanni Ciacci assegnate ai protagonisti saliti sul palco del teatro Ariston (e dintorni). Ma bando alle ciance, accomodiamoci dietro alla cattedra e sfogliamo il registro compilato da Giovanni Ciacci per vedere i voti in pagella ai protagonisti della terza puntata di Sanremo 2022.

Amadeus

Voto 6-

Giacca blu bella con pois di strass, non mi convince il papillon con pois un po’ troppo mago Galbusera e la giacca ha il solito difetto al collo , sborda .

Drusilla Foer

Primo abito

Voto 10

La nonna del diavolo veste Prada, bravissima attrice, simpatica, ironica ma troppo, troppo Shantung stile Rajna Kabaivanska, ma finalmente una che gioca a fare la valletta e che domina quel palco con grande sicurezza e mestiere, brava . Peccato per l’ attaccatura della parrucca troppo spessa.

Secondo abito

Voto 2

Abito antico da Sciuragram adatto per bere il tè alla 17 da Cova in via Monte Napoleone a Milano.

Terzo abito

Voto 100 , 1000

Abito da Zorro perfetto per il significato forte e chiaro .

Quarto Abito

Voto 7

Stile Jacqueline Kennedy Onassis, banale ma elegante .

Quinto abito

Voto 8

Pigiama palazzo bianco molto radical chic.

Giusy Ferreri

Voto 3

Bella in smoking pantalone con prese d’aria laterali. Terribili le unghie effetto marmorizzato argento raccapriccianti.

Highsnob e Hu

Voto 2 (Uno a testa)

A me questi due mi mettono ansia come mi mettono terrore i loro look, da Profondo rosso di Dario argento. Ma poi perché questa edizione tutti indossano orribili guanti in pelle nera da serial killer.

Fabrizio Moro

Voto 10

Lo amo vestito da tronista di Maria. Evviva i tronisti con quella sfacciataggine e sicurezza che solo loro hanno e i loro look da matrimonio napoletano … evviva!

Aka 7even

Voto 3

Vestito rosa pallido che non vedevo dal 1985. Divertente il pantalone stile arabo infilato nelle scarponcini stile ghette Paperon de Paperoni. Lo stile maga confetta però non deve essere premiato .

Massimo Ranieri

Voto 3

Cravatta di Donatella o sarà un Gianni originale ? Questo mistero mi attanaglierà per tutta la notte. La targhetta in oro su la manica mi farà fare incubi tutta la notte.

Dargen D’Amico

Voto 2

Talmente pieno di stampe incasinato che mi diverte, sembra più un pigiama per un party che un abito da Sanremo. Giustamente l’orchestra ha gli occhiali perché non si può guardare questo look.

Irama

Voto 1

Aborro il giacchino di Sampey il pescatore. Bandirei per legge le trecciante in tutte le sue forme se non ti chiami Bo Derek.

Cesare Cremonini

Voto 10

Perfetto il completo blu Cina con giacca di velluto con strass, abito di gran classe tagliato alla perfezione senza difetti. Cremonini è come il Brunello più invecchia più è bono. Grande show, bravo e bello.

Ditonellapiaga

Voto 4

Moderna in tuta con camicia di pizzo. Carina ma un po’ poco per Sanremo.

Rettore

Voto 2

Sempre vestita da Carnevale Sembra la zia fole dei Cugini di campagna, fuori luogo e fuori tempo. Pezzo strepitoso ma look anacronistico .

Michele Bravi

Voto 6

Quest’ anno i pantaloni negli anfibi all’Ariston sono di gran moda. Michele Bravi è perfetto in quanto look da film di Kubrick , sembra venire da un altra galassia . Con un pezzo così bello non c’era bisogno di esagerare con i look così eccentrici e forti .

Rkomi

Voto 1

Un altro con i guanti da serial killer stile Clara Calamai in profondo rosso, basta!!!

Mahmood

Voto 8+

Figo in bianco con stringhe nere. Non amo lo stile overdress, ma a lui sta bene.

Blanco

Voto 10+

Iper sexy in camicia con trasparenza e mantello leggero. Il più moderno e sexy del festival.

Gianni Morandi

Voto 9

In perfetto smoking sanremese. Evviva l’eterno ragazzo .

Tananai

Voto 1

Giacca corta, stivale a punta, il tutto effetto sporco di fango, ma perché ?

Elisa

Voto 1

Caduta dentro ad un abito di Galadriel del Signore degli anelli, sempre tutto troppo troppo grande e sproporzionato. Lei fantastica ma abito terribile, da incubo notturno e diurno . Da denunciare trucco e parrucco .

Roberto Saviano

Voto 6 (politico)

Saviano vestito da Saviano anche con qualche chilo in più.

Orietta Berti

Voto 5

La zia del canarino Titti. Ormai è diventata La versione en drag di Malgioglio, anche troppo, non siamo al Carnevale di Viareggio , siamo a Sanremo!

La Rappresentante di Lista

Voto 0

Cenerentola e il topino della zucca, ma perché mettersi due abiti così brutti, finto bruciati, ma lo stilista e chi li ha scelti dovrebbero essere banditi dall’Ariston, dall’Italia, dall’Europa e dal mondo. Ergastolo a vita .

Iva Zanicchi

Voto 8

Bella la nostra aquila di Ligonchio. Molto stile Marta Marzotto al ritorno da una gita nel deserto in Libia. Sobria nella sua spettacolarità di un abito da scena .

Achille Lauro

Voto 2

Era così trasgressivo, ora il suo look è diventato banale, polveroso e grottesco.

Anna Valle

Voto 10

Bella. Abito perfetto in stile sanremese.

Matteo Romano

Voto 5

Anche lui con i pantaloni negli anfibi, basta!!!

Ana Mena

Voto 5

Ha più capelli che abito, sembra la figlia di Gloriana. Look che sembra uscita da Non è la Rai. Abito troppo basico per arrivare alla sufficienza.

P.S. Lei la mia preferita perché è una spagnola ormai neomelodica.

Sangiovanni

Voto 4

Quest’ anno il colore rosa per gli uomini comanda. Orribile pure questo abito che sembra una tuta da lavoro.

Emma

Voto 8

Bellissima con una nuova femminilità iper moderna.

Appuntamento a domani per le pagelle di Giovanni Ciacci della quarta serata di Sanremo 2022.