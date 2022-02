Sanremo 2022: le pagelle di Giovanni Ciacci della quarta serata

Quarta serata da poche ore terminata del Festival della canzone italiana di Sanremo 2022 e quarta serie di pagelle di Giovanni Ciacci assegnate ai protagonisti saliti sul palco del teatro Ariston. Il fantastico mondo delle cover in un percorso di memoria collettiva abbinato alla straordinaria contemporaneità di un Sanremo 2022, che resterà certamente nella storia di questa che resta una manifestazione unica anche al di fuori dei nostri confini. Apriamo dunque anche oggi il registro di Giovanni Ciacci per vedere i voti ai protagonisti della specialissima serata di ieri di Sanremo 2022.

Amadeus

Voto 2

La giacca del matrimonio di un calciatore anni novanta anche no. Il colore bronzo poi non aiuta, troppo Ferrero Rocher .

Maria Chiara Giannetta

Primo abito

Voto 2

Ma tutte queste non hanno imparato nulla dalla classe di Drusilla? Capelli tagliati con accetta, abito corto inutile. Corto non vuol dire sbarazzini, tutù non vuol dire sempre leggerezza, abito senza personalità.

Secondo abito

Voto 2

Secondo abito ancora più inutile del primo. Perché vestirsi da Scaramacai ?

Terzo abito

Voto 2

Inutile come il secondo…

NOEMI

Voto 8

Abito fuxia molto sexy e ben si addice al nuovo fisico di Noemi . Colore dei capelli strepitoso. Amo il rosso e il fuxia abbinati .

GIOVANNI TRUPPI

Voto 0

La canottiera rossa peggio che bianca. Da vietare l’ingresso all’Ariston, in Liguria , in Italia, nel mondo. Forse dobbiamo fare una colletta per Truppi ?

Vinicio Capossela

Voto 0

Look da pescatore bolscevico. Capossela vestito da Caposella .

YUMAN

Voto 2

Abito nero gessato over size, divertenti i polsini con le manette.

LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants

Voto 2

Sempre vestiti come la prima sera, nero, nero e nero.

SANGIOVANNI

Voto 2

Gelati, mostaccioli, granite fresche, tutto in bianco in parannanza. Troppo bianco .

Fiorella Mannoia

Voto 7

Bello lo smoking con rever ricamato. Fiorella Mannoia vestita da Fiorella Mannoia .

EMMA

Voto 10

Strepitosa . Una Queen . Abito maschile con pois di strass verde bottiglia di velluto iper sexy . Da vera diva anni ottanta .

Francesca Michielin

Voto 2

La sorella povera di Emma. In bianco con trucco e abito stile Natalia Titova durante le gare di ballo in Russia.

GIANNI MORANDI con Jovanotti

Voto 10

Strepitosi, vestiti uguali da camerieri del Grand hotel Excelsior.

ELISA

Voto 2

Scalza con vestito bianco, visto,rivisto, stravisto. Il bianco così decagè stava bene solo alla divina Carla Fracci. Trucco come una tavolozza sporca di colore. Capelli non pervenuti .

ACHILLE LAURO

Voto 10

Completo bianco iper glamour, anche lui scalzo ma in maniera elegante. Quando non copia nessuno ma è lui nella sua essenza lo adoro.

Loredana Bertè

Voto 10

Loredana vestita da Loredana con stivaletto d ordinanza bianco. Loredana non si discute lei si ama solamente. Queen vera regina dei look, nostra signora di Sanremo.

MATTEO ROMANO

Voto 2

Grigio Armani come se piovesse. Troppo grigio per un ragazzo, troppo abito da passerella .

Malika Ayane

Voto 6

Abito velluto nero fasciante e capelli alla Liza Minelli in biondo.

IRAMA

Voto 2

Troppa roba addosso, troppo murales, tutto troppo .

Gianluca Grignani

Voto 2

Grignani vestito da Zucchero con cappello storto. Felliniano in stile Zampanò .

DITONELLAPIAGA

Voto 8

Bella, elegante , top in pantalone di pelle rossa con giacca maschile in nero con camicia con fiocco ultra scic. Bello il trucco perfetto il rossetto rosso messo alla perfezione .

RETTORE

Voto 1

Look da Lady Oscar vestita dagli Sabba sotto acido .

IVA ZANICCHI

Voto 7

Elegantissima l’aquila di Ligonchio per omaggiare la pantera di Goro.

ANA MENA

Voto 8

Vestita come una Paris Hilton dei quartieri spagnoli. La amo .

Rocco Hunt

Voto 7

Elegante, in bianco e nero, peccato perché poteva mettere una bella cravatta e gli davo dieci .

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario e Ginevra

Voto 2 (da dividersi fra di loro)

Lui sembra Panariello nella versione si vede il marsupio di Pierre il dj della disco di Orbetello con ciclisti di pelle e capelli color mio mini pony e calzettoni in vista . Lei impermeabile di pelle argento stile Barbarella de paese che nemmeno Malgioglio metterebbe sotto tortura .

MASSIMO RANIERI

Voto 8

Abito blu con camicia di seta con collo coreano . Bella .

Nek

Voto 8

Elegantissimo in blu e nero .

MICHELE BRAVI

Voto 5

Il verde salvia era del 1987 che non lo vedevo .

MAHMOOD

Voto 10

Il,più stiloso del Festival, amo il reggicalze da uomo lo trovo estremante chic. Abito bordeaux con gonna pantalone .

BLANCO

Voto 8

Giacca celeste con simmetria e nudità estremamente moderna .

RKOMI con Calibro 35

Voto 1

Lo stile bovaro metropolitano lo trovo orribile .

Appuntamento a domani mattina per le pagelle di Giovanni Ciacci della serata finale di Sanremo 2022.