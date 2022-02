Serata finale di Sanremo 2022 e penultima conferenza stampa della 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana, all’indomani di una serata cover che aveva regalato bei momenti, aveva davvero scompaginato una liturgia prima di concedere all’amico Jovanotti, arrivato a Sanremo per duettare con l’amico Morandi in gara, uno spazio incomprensibile, visto da molti come un favoritismo (peraltro inutile) al Gianni nazionale, da altri – come la sottoscritta – come una violazione del ruolo narrativo dell’ospite ed errore marchiano della scrittura. Ci dispiace, ma non ci sorprende.

Ci aspettiamo che questo sia uno dei punti più caldi della conferenza stampa: al netto dell’eventuale influenza sul voto (anche se un’esibizione come quella di Jovanotti e Morandi non aveva certo bisogno di ulteriori ‘aiutini’), resta il fastidio per un ospite trattato da superospite più di altri. Perché non Capossela, che all’Ariston è un miraggio, o Mauro Pagani che con Giovanni Truppi hanno portato addirittura De Andrè? Perché non Loredana Bertè? Insomma, questi errori da dilettanti – o dettati da troppa sicurezza e prosopopea – che Pippo Baudo non avrebbe mai fatto: lui che poteva davvero permettersi tutto, non l’avrebbe fatto. La libertà è un valore, ma bisogna saperlo gestire…

Vabbè, il discorso si complica. Intanto tutto sarà travolto dal fatto che stasera c’è la finale. Ci aspettiamo il commento del direttore di Rai 1 Stefano Coletta sugli ascolti della Quarta Serata – che confonterà con quelli della Terza serata degli altri Festival perché cover e duetti erano tradizionalmente al giovedì – e qualche dettaglio sulla Finale. Per quanto ormai non ci resta che scoprire chi tra Morandi, Elisa e Mahmood&Blanco andranno all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino…

Sanremo 2022, diretta conferenza stampa sabato 5 febbraio

Al tavolo della conferenza della finale di Sanremo 2022 ci saranno come sempre l’inossidabile Stefano Coletta, il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo, il direttore artistico Amadeus, la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli per gli ascolti digital e ci aspettiamo la quinta co-conduttrice, Sabrina Ferilli.

Si inizia come sempre alle 12.00. Minuto più, minuto meno.