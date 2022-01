Tutto è bene quel che finisce bene: il maestro Beppe Vessicchio (o Peppe) si è negativizzato al Covid-19 e sarà presente sul palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo per dirigere Le Vibrazioni nel brano Tantissimo.

Solo due giorni fa la bacchetta più popolare d’Italia aveva annunciato all’agenzia Adnkronos la sua positività al virus:

“Sono a casa, positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival . Ho ancora un po’ di raucedine e quindi voglio aspettare a fare il tampone ancora un paio di giorni. Non voglio rischiare di risultare ancora positivo”.

Vessicchio, nell’immaginario collettivo identificato con il Festival e idolo dei social, ha aggiunto:

“Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”.

In questi giorni in maniera scherzosa si era anche parlato del maestro come ideale Presidente della Repubblica. L’assistente personale Alexa per esempio ha fatto il suo nome, ma il primato spetta a una comica:

“L’ho saputo. mi fa molto ridere. Ma la prima a candidarmi è stata Luciana Littizzetto, che dice sempre che metterei d’accordo tutti e che sto bene anche sulle banconote per la mia somiglianza con il Giuseppe Verdi ritratto sulle mille lire”.

Nella sua carriera il maestro ha diretto ben quattro vincitori del Festival di Sanremo: nel 2000 la Piccola Orchestra Avion Travel con Sentimento, nel 2003 con Alexia in Per dire di no, nel 2010 con Valerio Scanu e Per tutte le volte che, nel 2011 con Roberto Vecchioni in Chiamami ancora amore.

Appuntamento a martedì o mercoledì (dipende dal giorno della prima performance de Le Vibrazioni), con Amadeus che manderà in visibilio il pubblico pronunciando la fatidica frase “Dirige l’orchestra il maestro Beppe Vessicchio”.