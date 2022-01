Sanremo 2022, Beppe Vessicchio positivo al Covid-19: “Spero di guarire per il Festival”

Vessicchio ci sarà o non ci sarà al Festival di Sanremo? Sono tanti i punti di domanda che ruotano attorno alla presenza dell’ormai iconico Maestro d’Orchestra più popolare del piccolo schermo. Beppe Vessicchio in effetti è un pezzo di storia del Festival e le preoccupazioni degli ultimi giorni da parte del popolo del web lasciano intendere l’empatia che corre da i fanatici Sanremisti e il Maestro.

Rilasciando una dichiarazione all’AdnKronos spera di poter recuperare in tempo il suo posto e poter essere presente all’Ariston entro martedì 1° febbraio. Nessun sintomo rilevante ma “ancora un po’ di raucedine”, per tutta sicurezza Vessicchio ha scelto di aspettare prima di poter fare un ulteriore tampone – che darà l’esito – a questo punto decisivo – per il via a Sanremo.

Nel subbuglio dei giorni che ci portano a Sanremo, Beppe Vessicchio è stato scherzosamente chiamato in causa anche per la Presidenza della Repubblica: