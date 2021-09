È una delle creazioni artistiche del Festival di Sanremo 2021 di cui va più fiero. E ora lui, Amadeus, vorrebbe che la musica leggerissima continuasse a suonare. È spiegabile così l’idea che, secondo quanto risulta a TvBlog, avrebbe partorito il direttore artistico e conduttore per Sanremo 2022 e che riguarda Colapesce e Dimartino.

Ai due cantautori, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, sarebbe stata proposta da Amadeus la conduzione del DopoFestival di Sanremo 2022, al via a febbraio prossimo.

Il duo siciliano avrebbe risposto in maniera tiepida e, per il momento, non avrebbe accettato la proposta. Ma i tempi e i modi affinché l’offerta si trasformi in una vera e propria trattativa, magari con esito positivo, sulla carta, ci sono.

Al netto della decisione che assumeranno Colapesce e Dimartino (attualmente in radio con uno dei pezzi estivi più deliziosi, Toy Boy, con la straordinaria partecipazione di Ornella Vanoni), l’indiscrezione fin qui esposta evidenzia che l’orientamento di Amadeus sarebbe quello di tornare a proporre il DopoFestival, dopo lo stop dello scorso anno, dovuto, oltre che ad una questione di opportunità (la lunghezza esorbitante delle puntate del Festival pone un dubbio sul senso del programma), anche e soprattutto alle misure di sicurezza anti-Covid, che di fatto hanno impedito agli artisti di muoversi liberamente nella cittadina ligure, teatro Ariston a parte. Nel 2020, invece, Amadeus scelse Nicola Savino per guidare L’Altro Festival, nome nuovo del DopoFestival.

L’idea di arruolare dei cantanti per la conduzione del DopoFestival non è nuova. Su tutti va ricordata l’azzeccatissima scelta di Pippo Baudo che affidò lo show in onda dopo la gara canora a Elio e le storie tese. Ma anche quella di Fabio Fazio che nel 1999 optò per Orietta Berti. Esperimenti riusciti che si ripeteranno nel 2022?