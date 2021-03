Un minuto circa, sul finale del brano di Colapesce-Dimartino, ovvero “Musica leggerissima”. Basta tanto per attirare la curiosità di milioni di telespettatori, soprattutto se il palco su cui ti esibisci è quello del Festival di Sanremo 2021. Così questa sera, la seconda esibizione dei big in gara vedrà come guest-star d’eccezione una brava pattinatrice a rotelle.

Il suo nome è Paola Fraschini e già durante le prove ha dato dimostrazione della sua bravura. D’altra parte questa atleta genovese classe 1984 non è nuova alle performance di rilievo: Fraschini può infatti vantare ben sette medaglie d’oro ai Campionati Mondiali di pattinaggio a rotelle.

La prima è arrivata nel 2009, a Friburgo, nella categoria “Solo dance senior”. Nei cinque anni successivi ne se sono seguite altrettante, a Portimão, Brasilia, Auckland, Taipei, e Reus. Nel 2016 è salita ancora una volta sul gradino più alto del podio, a Novara, ma nella categoria “Quartetti”.

A queste medaglie se ne devono aggiungere altre due, sempre d’oro, ottenute nei Campionati Europei che si sono disputati a Barcellona ed a Reggio Calabria, nella categoria “Coppia danza senior”, con Marco Brogi. Basta questo per capire come mai Colapesce e Dimartino, per dare un tocco in più alla loro esibizione, si siano affidati a lei.

Atleta in forze all’A.S.D. Sturla pattinaggio Genova, Fraschini quattro anni fa è entrata anche a far parte del Cirque du Soleil, nel ruolo di prima pattinatrice a rotelle: a lui il compito di interpretare Ela nello spettacolo “Volta”.

Una vita di successi, la sua, fatta di tante passione e determinazione, che ha raccontato nel libro autobiografico “Come il leone e la farfalla” (disponibile anche in e-book) in cui, oltre a raccontare la sua esperienza, insegna ai lettori -entrando nei panni di mental coach- come dare sempre il meglio di sé.

Eletta nel 2010 “Sportivo ligure dell’anno” ed insignita dal Coni della Medaglio d’oro al valore sportivo, per Fraschini le telecamere del piccolo schermo non sono nuove. Abituata al contatto con il pubblico, nell’autunno scorso è stata tra i concorrenti di Tu Sì Que Vales, partecipando alla quinta puntata (potete vedere un estratto della sua esibizione qui in alto). Per lei, oltre ovviamente ai quattro sì dei giudici, anche il gradimento della giuria popolare del programma, che all’85% ha apprezzato il suo numero.