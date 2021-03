Domani il grande debutto in diretta su Rai1 (qui tutto il programma, serata per serata), oggi al teatro Ariston giornata di prove per i Big in gara a Sanremo 2021 (più una breve incursione di Ibrahimovic, che ha voluto provare la scalinata), con i giornalisti che vi hanno potuto assistere solo da remoto, direttamente dalla sala stampa allestita al Casinò, per ovvi motivi di sicurezza legati alla pandemia.

Applausi finti prima e dopo le singole esibizioni dei cantanti come espediente per dare ritmo alla lunga diretta televisiva ovviando alla ormai nota assenza di pubblico in teatro.

Tra le perfomance più convincenti c’è quella di Colapesce e Dimartino, anche grazie alla presenza di una pattinatrice in tutina rosa. Molto intenso Aiello, che sul palco si muove molto e urla un po’ nel finale. Tesi, eleganti e affiatati Fedez e Francesca Michielin.

Molto carico Irama, che si è presentato con i capelli sciolti e con una gran voglia di far ballare il pubblico a casa. Madame a piedi scalzi con un completo glitterato argentato, che non passerà inosservato.

Grande presenza scenica di Damiano dei Maneskin, con un pezzo che può lasciare il segno, l’impressione è che Gaia senza fronzoli e con un brano riuscito raccoglierà molti consensi. Divina Noemi, garanzia Orietta Berti(“oggi mi hanno fatto parlare troppo, ma la voce non è squillante come dovrebbe, bisognerebbe parlare poco per cantare bene, le scale le voglio fare la seconda serata, non la prima, sarò troppo emozionata. E poi la prima sera avrò i tacchi a spillo, la seconda no, avrò la pelliccia rossa”).

Tutto da scoprire Max Gazzè (alle prove da solo, con alcuni cartonati in luogo della Trifluoperazina Monstery Band, che dovrebbe essere guidata, in realtà, da Daniele Silvestri in carne ed ossa), impeccabile Annalisa (si è presentata in giacca jeans – domani vedremo l’outfit scelto per la diretta – e a fine esibizione si è lasciata sfuggire un ‘figata’), Bugo e Ghemon a rischio piattezza.

Buon feeling col palco per Renga, ma il brano pare avere davvero poche possibilità, come sempre graziosa Malika Ayane. Fulminacci tra i più intensi (senza orpelli, ma con baffi), assembramento con gli Extraliscio, al quale contribuisce anche la coppia di giovani ballerini (Elisa Fuchi e Christian Ermeti).

Clima e scenografia da ballad per Ermal Meta, Gio Evan si farà notare, Coma_Cose e Fasma bucano il video. Classicone sanremese per Arisa, che in prova mantiene sobrietà anche nel look. Outsider, con una buona padronanza della scena La rappresentante di lista.

P.S. All’appello mancano Random e Willie Peyote, che proveranno domani. E Lo Stato Sociale, che ha provato ma avrebbe chiesto di farlo a porte chiuse.