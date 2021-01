Puntuale ogni anno ecco il momento delle indiscrezioni (con polemiche ormai sempre più sterili per il canone che paghiamo noi contribuenti) sui cachet dei protagonisti del Festival di Sanremo. Cifre che quasi sempre restano indiscrezioni e che quasi mai vengono confermate (o smentite) in maniera ufficiale.

In vista dell’edizione 2021 l’attenzione è attualmente rivolta a Zlatan Ibrahimovic, annunciato da Amadeus come ospite fisso della kermesse al via il 2 marzo su Rai1.

Secondo quanto scrive il settimanale Chi, il calciatore del Milan, attualmente infortunato e quindi lontano dal terreno di gioco, percepirà un compenso di circa 50 mila euro a serata. Il totale ammonterebbe, quindi, alla cifra di 250 mila euro, anche se, sempre stando alla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, le puntate alle quali lo svedese prenderà parte saranno quattro su cinque, dovendo mercoledì 3 marzo scendere in campo nella sfida di Serie A contro l’Udinese.

Se effettivamente sarà così (Amadeus in realtà aveva assicurato la presenza di Ibra per tutte e cinque le sere del Festival di Sanremo), il cachet complessivo si limiterebbe, si fa per dire, a 200 mila euro. Una cifra molto importante, se si considera che Fiorello, sempre stando alle indiscrezioni di stampa, ne percepirà altrettanti.

Per quanto riguarda Amadeus, il compenso dovrebbe essere più o meno lo stesso dello scorso anno, tra i 500 mila e i 600 mila, per il doppio ruolo di direttore artistico e conduttore.

Ancora più incertezza riguarda i contratti di Achille Lauro (presente in tutte le serate) e di Elodie (co-conduttrice per una serata). Le cifre, comunque, non dovrebbe discostarsi troppo da quelle che l’anno scorso riguardarono (sempre a mo’ di indiscrezione) le guest star che affiancarono Amadeus, come Diletta Leotta e Rula Jebreal. Qualche decina di migliaia di euro, ossia molto meno dei 140 mila euro che avrebbe incassato Georgina Rodriguez.

A tal proposito, il nome della moglie di Cristiano Ronaldo è tra i papabili per affiancare anche quest’anno Amadeus sul palco del teatro Ariston. A scriverlo è sempre il settimanale Chi, secondo cui potrebbe tornare anche Diletta Leotta. Tra le novità, invece, potrebbero esserci le attrici Vanessa Incontrada, Miriam Leone, Matilde Gioli e la top model Mariacarla Boscono.

Noi di Blogo nei giorni scorsi abbiamo raccontato le trattative che riguardano Anna Tatangelo, Elettra Lamborghini e l’ipotesi Giovanna Civitillo.