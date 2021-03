Questa è la domanda che si stanno facendo tutti gli appassionati di Sanremo: a che ora finiranno le puntate dell’edizione 70+1?! Ebbene sì, dal 2 al 6 marzo saremo “costretti” a fare le ore piccole davanti allo schermo per vedere tutte le puntate nella loro interezza. D’altronde, ci sono 26 cantanti in gara, ci sono i Giovani, ci sono una miriade di ospiti, c’è Fiorello… è pressoché inevitabile fare tardi.

A che ora finiranno le puntate, dicevamo? Tardi, anzi tardissimo. Lo ha detto chiaramente, fuori dai denti, lo stesso Amandeus durante la conferenza stampa d’inaugurazione del Festival (qui tutte le dichiarazioni con l’annuncio degli ospiti e la suddivisione dei cantanti): “Prima dell’una e mezza non finiamo. Potremmo sforare più verso le due che è un orario che io non vorrei fare, se non per la finale come lo scorso anno“, le sue parole, che suonano quasi come una minaccia.

A dire il vero, anche le puntate della scorsa edizione sono SEMPRE finite tardissimo. Dodici mesi fa la prima puntata è finita all’1.25, la seconda all’1.44 e la terza serata all’1.58. Ben oltre le due di notte, la quarta (2.20) e la finalissima (2.35). Quest’anno il Festival di Sanremo rischia di finire ancor più tardi, visto il numero maggiore di cantanti in gara nella categoria dei Big. Armiamoci di tanto caffè…

Sanremo 2021, quando si esibiranno i cantanti?

Nella prima serata del 2 marzo si esibiranno Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce/Dimartino, Coma_Cose, Fasma, Francesca Michielin/Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Madame, Maneskin, Max Gazzè. Gli altri faranno sentire la propria canzone martedì. Ospiti della prima puntata Diodato, Loredana Bertè, Matilda De Angelis, l’infermiera Alessia Bonari e la banda della Polizia di Stato.