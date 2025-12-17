Sandokan, finale di stagione al 25,4% di Share. La Notte nel Cuore non va oltre il 13,9%. I dati Auditel del 16 dicembre 2025

Sandokan chiude la prima stagione superando il 25,4% di Share. La Rai ripartirà da questo dato per la seconda parte della storia inerente alle peripezie della tigre della Malesia che sta attraversando una seconda età dell’oro grazie a Can Yaman: l’interprete turco, che ha raccolto l’eredità di Kabir Bedi nei panni del protagonista del girato, ha conquistato il pubblico grazie a un’opera in grado di catturare anche l’attenzione dei più giovani.

Il secondo capitolo della fiction di Viale Mazzini, produzione internazionale, ci sarà. Anche e soprattutto perché la concorrenza non riesce a tenere il passo. Mediaset, in prime time, ripropone La Notte nel Cuore ma gli ascolti sono nettamente diversi rispetto alla rete ammiraglia della televisione di Stato. Cologno Monzese si ferma al 13,9% di Share. Troppo poco per insinuare un titolo forte come quello proposto dalla rete principale di Viale Mazzini.

Sandokan vince anche nel finale di stagione. La Notte nel Cuore in affanno su Canale 5

Ne giovano, in qualche maniera, anche i cadetti: su Rai2 NCIS Sydney sfiora il 2%. Il noto telefilm ottiene l’1,9% di Share. La terza rete della televisione pubblica, invece, ha scelto Amore Criminale che conquista il 4,7% di Share. Dalle parti di Cologno Monzese, invece, a sorridere maggiormente è Italia Uno che, in termini di percentuale, raggiunge l’11,1% di Share con Le Iene.

La trasmissione di Davide Parenti funziona, anche e soprattutto grazie alle inchieste che propone, la coppia Max Angioni-Veronica Gentili appare sempre più affiatata alla conduzione. Rete4 conquista il 4,3% di Share con È Sempre Cartabianca. Il talk show politico di Bianca Berlinguer ha margini diversi, ma ottiene picchi importanti grazie al nutrito parterre di ospiti che settimanalmente riesce a mettere insieme. Dibattito, confronto e strategia politica analizzata nel dettaglio per chi vuole essere sempre aggiornato sulle dinamiche di palazzo e gli argomenti riguardanti la stretta attualità.

DiMartedì svetta tra i talk show politici

DiMartedì, tuttavia, con gli stessi ingredienti, riesce a solleticare maggiormente la curiosità e l’interesse della platea televisiva: la trasmissione di Giovanni Floris arriva all’ 8,9% di Share. La seconda parte di programma, chiamata DiMartedì Più, conquista il 7,4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, si ferma all’1,5% di Share con Un Natale all’altezza. Leggermente meglio, in termini di preferenza del pubblico, Big Game – Caccia al presidente sul Canale 20 all’1,9% di Share.

In crescita, invece, sul Nove OnlyFun – Comico Show al 3,3% di Share. La parte conclusiva di programma, dal titolo: “Battute finali”, conquista il 4,1% di Share. Dragged Across – Poliziotti al limite totalizza l’1,4% di Share. L’ultima caccia e Baci di neve, rispettivamente su Iris e RaiPremium, sono praticamente appaiati all’1,2 e 1,1% di Share.

Gerry Scotti allunga nel preserale

La sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vede allungare nuovamente il primo sul secondo: La Ruota della Fortuna torna al 26,4% di Share contro il 24,5% di Affari Tuoi. La distanza fra i due format in access prime time non è netta, ma torna a essere più marcata rispetto ai giorni scorsi. L’avvicendarsi delle feste, con lo speciale dedicato alla Lotteria Italia, dirà quale format avrà avuto maggiore impatto in attesa della seconda parte di stagione radiotelevisiva.