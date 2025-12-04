Samira sorprende Gerry Scotti: la frase inattesa che spiazza lo studio

Samira Lui spiazza il pubblico de La ruota della fortuna prendendo in giro Gerry Scotti: quello che è accaduto è diventato subito virale.

Samira Lui e Gerry Scotti formano una coppia televisiva sempre più affiatata. Tra il conduttore e la sua compagna d’avventura è nato un feeling speciale che rende l’atmosfera delle puntate de La ruota della fortuna allegra e frizzante. Come ha sottolineato lo stesso Scotti, Samira è la sua “socia” e tra i due c’è non solo stima e rispetto, ma anche un affetto sincero.

Il ruolo di Samira non è quello della semplice valletta come ha sottolineato Gerry Scotti in alcune interviste spiegando come la presenza della Lui sia fondamentale per la riuscita del programma che, dopo il successo estivo, continua a portare a casa ascolti clamorosi garantendo a Mediaset un successo incredibile.

L’intesa che c’è tra il re dei game show e la bellissima Samira è sotto gli occhi di tutti e, in ogni puntata, oltre ad interagire con il pubblico, i due si divertono a stuzzicarsi dando vita ad imperdibili siparietti come accaduto in una delle ultime puntate dello show.

La battuta di Samira Lui a Gerry Scotti: cosa ha detto a La ruota della fortuna

In ogni puntata de La ruota della fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui amano punzecchiarsi. Solitamente è sempre lo zio Gerry a prendere in giro, in modo simpatico, la sua collega che, tuttavia, in una delle ultime puntate ha deciso di ricambiare con la stessa moneta. A sorpresa, infatti, è stata lei a prendere in giro Scotti strappando gli applausi del pubblico presente in studio.

Sempre più sicura di sé, Samira Lui ha colto al balzo l’occasione per stuzzicare il conduttore di canale 5. Tutto è accaduto quando si parlava di valute monetarie, tra cui il peso messicano. L’argomento ha permesso a Gerry Scotti di prendersi in giro ed ironizzare sul proprio aspetto. “Io di peso ne ho parecchio” ha affermato con autoironia zio Gerry che ha così servito su un piatto d’argento a Samira la possibilità di rispondere in modo simpatico. “Lei vale molto”, ha ribattuto Samira.

La risposta della Lui ha lasciato di stucco Gerry che, però, ha apprezzato la prontezza e l’ironia di Samira mentre il pubblico ha reagito sorridendo.

Una battuta, quella di Samira, che conferma il grande feeling che ha con Gerry e che è stato immediato, sin dai primi giorni in cui hanno cominciato a lavorare insieme e che diventa sempre più forte. “Ci prendiamo in giro, in scena e dietro le quinte” ha raccontato lei in alcune interviste mentre Gerry ha confermato di essere contento di poter lavorare con una ragazza professionale, seria e che si impegna totalmente in tutto quello che fa.