La Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti e le parole su Samira Lui

L’edizione in corso de La ruota della fortuna ha messo sotto pressione Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi, pronto a tornare su Rai1 a settembre. Gerry Scotti, alla guida di questo grande classico della televisione italiana riproposto in versione moderna su Canale 5, ha dimostrato che competere con la Rai è tutt’altro che impossibile. In un’intervista esclusiva al settimanale Gente, il conduttore ha espresso il suo piacere per l’accoglienza del pubblico e per i risultati ottenuti.

“Numeri imbarazzanti”, ha dichiarato con orgoglio Scotti, commentando l’eccezionale successo del programma. “Mi aspettavo un buon lavoro, ma certi picchi di ascolti non li immaginavo proprio”. La ruota della fortuna si è infatti rivelato un esperimento televisivo riuscito, raggiungendo una media di ascolti del 24% di share, un risultato che Canale 5 non registrava da tempo. Questi dati mettono il programma in una posizione di forza, e Scotti sembra intenzionato a difendere questo primato anche con il ritorno di Affari Tuoi su Rai1 a settembre.

Il successo condiviso con Samira Lui

Parte del merito del successo di La ruota della fortuna, secondo Gerry Scotti, va condiviso con la sua compagna di avventura, Samira Lui, figura femminile del programma. “Sono molto orgoglioso del nostro rapporto di stima e rispetto reciproco. Samira è una persona perbene, bella e capace. Ogni giorno mi ringrazia per come la faccio sentire a suo agio, ma io la ringrazio perché è una compagna di lavoro straordinaria”, ha dichiarato il conduttore. “Ci bastano uno sguardo e due parole per capirci al volo”, aggiunge, sottolineando il feeling che li lega e che risulta fondamentale nella riuscita del programma. “Samira è l’ingrediente speciale, come il profumo che si mette nella pastiera napoletana”.

Anche Samira Lui ha ricambiato le parole di stima di Scotti, raccontando a Tv Sorrisi e Canzoni: “Fin dall’inizio c’è stato un ottimo feeling tra di noi, non ci sono mai state barriere. Mi dà spazio anche quando non so cosa stia succedendo, mi chiama e andiamo a braccio, lui si fida e non è scontato”.

La competizione con Affari Tuoi di Rai1, che tornerà a settembre con Stefano De Martino alla guida, non sembra preoccupare troppo Gerry Scotti. Con l’attuale successo di La ruota della fortuna, il conduttore di Canale 5 si prepara ad affrontare la sfida con serenità, certo che il programma continuerà a mantenere alto l’interesse del pubblico. Staremo a vedere chi vincerà la quotidiana “guerra” degli ascolti.