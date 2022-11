Sono partite in questi giorni le registrazioni della nuova edizione di Per me, il programma che ha debuttato la scorsa primavera su Rai2 e che ora dunque si accinge a tornare in onda nella medesima rete. Samanta Togni e Filippo Magnini faranno ritorno alla conduzione del programma, affiancati ogni settimana da Gianluca Mech, a partire da sabato 19 novembre, come TvBlog è in grado di anticiparvi.

Per me, che vedrà una formula nel complesso confermata, si allungherà di una decina di minuti nella durata, che passerà dalla mezz’ora abbondante della prima edizione a una quarantina di minuti. L’orario di messa in onda questa volta è poi previsto attorno alle 10:00, andando dunque con buona probabilità a precedere la partenza di Cook 40 – fra i due programmi si interporrà come al solito il Tg Sport Giorno curato dalla redazione di Rai Sport.

Fra le novità di questa seconda edizione si segnala la presenza di una rubrica interamente dedicata alla bellezza e alla cura del nostro corpo. Inoltre questa volta Togni e Magnini dovrebbero proseguire con Per me fino a maggio, in un ampio ciclo di puntate ben diverso da quello sperimentale, partito lo scorso 14 maggio e terminato il 2 luglio, per un totale di otto appuntamenti, che hanno totalizzato complessivamente una media in share pari al 2,42%.

Samanta Togni e Filippo Magnini riusciranno nel corso di questa nuova edizione a fare affezionare maggiormente il pubblico al proprio programma, che avrà la possibilità di esprimersi con più completezza con una durata maggiore, come si era auspicata nel corso di un’intervista realizzata proprio per TvBlog la stessa Togni?