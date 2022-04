Novità in arrivo nel sabato mattina di Rai2. Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, dal 14 maggio alle ore 9.00 dovrebbe andare in onda un nuovo programma, dal titolo Per me. Alla conduzione, stando alle indiscrezioni in nostro possesso, dovrebbe esserci la coppia formata da Samanta Togni e Filippo Magnini.

Per me è un branded content prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore ed è dedicato al mondo dello sport e della forma fisica. Ogni puntata dovrebbe durare 30 minuti circa e prevedere diversi spazi, tra i quali quelli sulla cucina (healthy food), sugli esercizi fisici e sulle attività sportive di tendenza. L’obiettivo vuole essere quello di accompagnare il pubblico verso la tanto temuta ma anche agognata prova costume.

In ogni appuntamento – otto sono quelli previsti in tutto – Samanta Togni e Filippo Magnini accoglieranno in studio un personaggio famoso, che racconterà come si prende cura di se stesso. Tra gli ospiti siamo in grado di anticipare i nomi di Aida Yespica, Manila Nazzaro, Paolo Ciavarro e Roberto Ciufoli. Nel cast anche Gianluca Mech e Giacomo Vitali.

Togni-Magnini, accomunati da una carriera di successo nei loro rispettivi settori, costituiscono una inedita coppia di conduttori tv. La Togni ha girato il mondo, sin da piccola, ottenendo importanti riconoscimenti nel mondo della danza. L’approdo in tv della ballerina risale al 2005, nel cast di Ballando con le stelle, di cui ha fatto parte fino al 2019. Nel suo curriculum televisivo c’è, tra le altre cose, la partecipazione a I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli e la conduzione di Domani è domenica, su Rai2. Magnini è stato due volte campione mondiale nei 100 metri (nel 2005 e nel 2007) e ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta. Oltre alla brillante carriera da nuotatore, si è lanciato nel mondo dello spettacolo nel 2008 rivestendo il ruolo di inviato dell’Isola dei famosi.

Una curiosità, in chiusura: per Magnini la data del 14 maggio, in cui debutterà Per me, è molto speciale: l’ex nuotatore, infatti, proprio in quella giornata convolerà a nozze (cerimonia religiosa) con Giorgia Palmas.