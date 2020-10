No Formigli, sì Giletti. Salvatore Buzzi, tra i protagonisti di Mafia Capitale, sarà ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena nella puntata in onda domenica prossima su La7. Si tratta di un colpo giornalistico da parte di Giletti per l’interesse mediatico nei confronti dell’ex ras delle cooperative tra i principali imputati nell’inchiesta Mondo di Mezzo, ma anche per il fatto che Buzzi sarebbe dovuto essere ospitato da Corrado Formigli a Piazzapulita qualche settimana fa (l’annuncio alla vigilia della nuova stagione); il conduttore del talk del giovedì di La7, tuttavia, qualche giorno dopo comunicò che l’ospitata era saltata a causa della richiesta da parte di Buzzi di un “cachet sostanzioso“. Una decisione, quella di non ospitare Buzzi, che fu presa – così fece sapere Formigli – in accordo con il direttore di La7 Andrea Salerno. E invece Buzzi la sua verità al pubblico di La7 la racconterà, ma nel salotto domenicale guidato da Giletti.

Secondo quanto apprende Blogo da fonti vicine a La7, per la partecipazione di Buzzi a Non è l’Arena non sarebbe previsto un compenso (e chissà che la questione cachet non venga affrontata e chiarita dallo stesso Buzzi proprio nello studio di Giletti). Dal fronte Piazzapulita, per il momento, registriamo un ‘no comment’ rispetto alla notizia.

L’annuncio della partecipazione di Buzzi a Non è l’Arena è arrivato stamattina su RTL 102.5 nel corso di Giletti 102.5, il programma che il giornalista conduce ogni venerdì mattina e nel corso del quale oggi ha commentato l’indiscrezione sulla sua presunta candidatura a sindaco di Roma.

Per completezza di informazione, segnaliamo che a Non è l’Arena si tornerà a parlare per terza settimana consecutiva del caso Mirko Scarcella (di cui le Iene si occuperanno in uno speciale in onda lunedì sera); lo si farà partendo da un video che è stato anticipato sull’account Instagram della trasmissione di La7 che vede protagonista Gianluca Vacchi.