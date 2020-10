Stasera, lunedì 5 ottobre 2020, con lo speciale dedicato al caso Mario Biondo dal titolo Le Iene presentano: Speciale Mario Biondo. Un suicidio Inspiegabile si apre la nuova stagione de Le Iene. Domani 6 ottobre la prima ‘vera’ puntata dell’edizione 2020-2021 de Le Iene Show, quindi giovedì 8 il secondo appuntamento.

Blogo è in grado di anticipare l’arrivo di ulteriore speciale targato Le Iene. Andrà in onda lunedì prossimo, 12 ottobre, su Italia 1, sempre in prima serata.

Secondo quanto ci risulta, si tratta di un prime time tutto dedicato a Mirko Scarcella, il cui caso è stato sollevato proprio dal programma ideato da Davide Parenti (e poi sviscerato su giornali, siti e affrontato su La7 da Massimo Giletti a Non è l’Arena – anche ieri sera).

Alla guida dello speciale dedicato a Scarcella, il cui titolo dovrebbe essere La leggenda del guru di Instagram: do you know Mirko Scarcella? e che non prevede la parte in studio, ci sarà Gaston Zama (nella foto qui sopra). Al centro testimonianze (si dovrebbe partire da quella di Gianluca Vacchi) e approfondimenti sul ‘genio dei social’ messo sotto accusa da alcuni dei suoi clienti.

Per quanto riguarda la programmazione de Le Iene, ricordiamo che la puntata del martedì, a partire da domani, sarà condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con la Gialappa’s Band, mentre in quella del giovedì, dall’8 ottobre, si alterneranno alla conduzione il trio composto da Giulio Golia (attualmente positivo al coronavirus), Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.