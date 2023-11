È sempre Cartabianca, Sallusti chiama la Berlinguer “Enrica”. Lei risponde: “Lo trovo veramente sgradevole”

Tensione a È sempre Cartabianca fra Alessandro Sallusti e Bianca Berlinguer. Nel corso dell’ultima puntata, infatti, il direttore di Il Giornale, per vendicarsi di un errore commesso in precedenza dalla Berlinguer, l’ha chiamata “Enrica”.

Nel salutarlo in collegamento da Milano, la conduttrice di È sempre Cartabianca aveva chiamato Sallusti “Andrea”, confondendosi con Scanzi che pochi secondi dopo sarebbe entrato in studio a Roma. Il direttore di Il Giornale aveva subito puntualizzato: “Non sono Andrea”. “Ah scusami Alessandro, non so perché ho detto Andrea” aveva immediatamente rettificato la Berlinguer.

Poi, nel corso di un intervento, Sallusti ha deciso di vendicarsi del “torto” subito, chiamando a sua volta la Berlinguer con un nome diverso. Riferendosi alle dichiarazioni del ministro Crosetto sulla magistratura e sul clamore che hanno generato, Sallusti ha detto:

Io mi stupisco dello stupore perché – è brutto autocitarsi – io ho scritto due libri insieme al capo della magistratura dal 2008 al 2019, che non pretendo che abbiano letto Andrea Scanzi ed Enrica Berlinguer…

“Guardi, io mi chiamo Bianca e lo trovo veramente sgradevole, cioè proprio quelle battute… Ah, poi comunque lo considero un grande complimento se lei mi dice “Enrica Berlinguer”, un grandissimo complimento, tanto perché sia molto chiaro. Sono molto contenta di essere la figlia di Enrico Berlinguer” è intervenuta Bianca Berlinguer.

Sallusti ha provato a giustificarsi: “Io non facevo riferimenti al padre, volevo dirti soltanto che io mi chiamo Alessandro”. La Berlinguer, allora, ha prontamente replicato: “Io mi sono sbagliata e ti ho chiamato “Andrea”, non con il nome di tuo padre al femminile”.

“Una conduttrice di una grande trasmissione non dovrebbe sbagliare il nome di un suo ospite” ha continuato Sallusti. “Ma chi se ne importa, figurati se sono questi gli errori di cui dobbiamo preoccuparci” ha risposto da studio la Berlinguer, che ha poi voluto interrompere la querelle. “Dai lasciamo perdere, non voglio fare polemica” ha concluso infine la conduttrice di È sempre Cartabianca.

Nel corso della puntata, la Berlinguer si era indispettita anche per i problemi nel collegamento con Mauro Corona: “L’ho detto alla prima puntata. Siamo andati a finire dalla padella alla brace, capisce? Già in Rai spesso non funzionava, ma qui forse pure più spesso”.