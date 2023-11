Bianca Berlinguer e la battuta durante il difficoltoso collegamento con Mauro Corona: “Siamo andati a finire dalla padella alla brace. Già in Rai spesso non funzionava, ma qui forse pure più spesso”. Concita De Gregorio contro Giambruno

Una stoccata, l’ennesima. Condita dai mille sorrisi, ma pur sempre una stoccata. Complici i problemi tecnici venuti a galla ancora una volta durante il collegamento con Mauro Corona, a E’ sempre Cartabianca la Berlinguer si è rivolta polemicamente alla regia: “Per favore, potete risolvere questo problema? E’ possibile che tutte le sere ce n’è uno? O c’è un ritorno, o non arriva la voce. L’altra volta è andato a pesce per non so quanto tempo. Per cortesia”.

A quel punto, ecco la battuta, non proprio tenerissima: “L’ho detto alla prima puntata. Siamo andati a finire dalla padella alla brace, capisce? Già in Rai spesso non funzionava, ma qui forse pure più spesso”.

Lo scrittore e alpinista, dal canto suo, ha raccolto l’assist, ironizzando con prontezza: “Forse il 30 vedo Piersilvio e chiarirò alcune cose”.

Lo scorso settembre, Bianca Berlinguer si era lasciata andare ad una riflessioni riferita al suo trasloco da Rai 3 a Rete 4. Alla domanda su come si sentisse nella nuova ‘casa’, la giornalista replicò: “Insomma. Bisogna anche ambientarsi in una azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata per trentaquattro anni”.

Nel corso della puntata di martedì è stato affrontato pure il tema del patriarcato e del maschilismo, con Concita De Gregorio che, a sorpresa, ha tirato in ballo Andrea Giambruno e la nota vicenda dei fuori onda di Striscia la notizia. “Se qualcuno mentre ti parla si mette le mani nelle parti intime, in fondo lo fa anche il compagno della presidente del consiglio – ha affermato la giornalista – alla fine è una cosa che viene considerata normale. Giambruno non si è ancora scusato con la persona a cui ha chiesto ‘ti dispiace se mi tocco mentre ti parlo?’. Uno dovrebbe dire di sì. Io non mi tocco mentre mi parli, quindi non farlo nemmeno tu”.