I collegamenti non sono mai stati amici di Bianca Berlinguer e Mauro Corona. La dimostrazione (l’ennesima a dir la verità) è tratta dalla puntata di E’ sempre Cartabianca di martedì 11 giugno.

La conduttrice del talk di Rete4 chiacchiera a proposito delle ultime elezioni europee con il suo ospite fisso, habitué dell’inizio di puntata. Tutto sembra filare liscio quando ad un certo punto, mentre Corona proseguiva un suo concetto, la Berlinguer interviene per passare alla domanda successiva, peccato che Corona è andato avanti indenne senza fermarsi, salvo poi frenare dopo diversi secondi.

Berlinguer dunque riesce a prendere parola, ma passano pochi secondi ed ecco l’allarme “Eh non sento più… Non la sento più” dice Mauro Corona. “Mi sente o no?” chiede la giornalista che, ricevendo un sonoro “No“, inizia a spazientirsi con un elegante quanto rassegnato “Mannaggia la miseria, ma oggi che devo fare?“.

QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA al minuto 16:40

È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer: “Non c’è una volta che non ci sia qualcosa che non funziona”

Un problema tecnico si somma all’altro e la Berlinguer entra nel mood del Self control che la obbliga a mantenere l’aplomb dai denti stretti. Mauro Corona poi torna a sentire la voce della conduttrice e pure lui tenta di intraprendere la strada della calma: “Ora la sento, ma voglio conservare la calma“.

La conduttrice di È sempre Cartabianca ormai è quasi affranta “Non è possibile, non c’è una volta che non ci sia qualcosa che non funziona” e se la conduttrice risparmia la sfuriata, Corona nonostante la calma non le vuole mandare a dire: “Non riusciamo mai a fare un collegamento decente, nemmeno quando ero di là (si riferisce a Rai 3, ndr), ma cosa significa? Dica loro che adottino l’Intelligenza Artificiale“, la risposta della Berlinguer : “E’ l’unica cosa di cui non mi occupo, sennò mi occuperei anche di quello“.

Il momento d’impasse, apparentemente attenuato per qualche istante, è ripreso nel giro di nemmeno 10 secondi.

Corona torna a non sentire più nulla: “Io sono stanco! Mi è sparita anche l’immagine“, la Berlinguer – suo malgrado – deve nuovamente fermarsi “Purtroppo non dipende da me, ma da chi ha in mano il collegamento“. A quel punto Mauro Corona non si trattiene più e sbotta: “Licenzi quegli inetti che non riescono a farmi fare il collegamento. Via! Basta! Ho cercato di essere paziente! Avevo un sacco di cose da dire, ma me le dimentico così! Perdiamo tempo!”

Mauro Corona ricorda Enrico Berlinguer e Silvio Berlusconi

Finita la sfuriata, le cose si sono poi aggiustate per la fortuna di conduttrice e collegato. Gli animi si sono nuovamente distesi e – in aggiunta – Mauro Corona ha colto l’occasione per ricordare sia Enrico Berlinguer (segretario generale del PCI per oltre 12 anni e leader del comunismo italiano ed europeo) a 40 anni dalla sua scomparsa, con un gesto apprezzato dalla figlia Bianca che accenna un sorriso come a ringraziarlo, sia Silvio Berlusconi a un anno dalla morte.

"Oggi 11 giugno sono passati 40 anni dalla morte di Berlinguer e domani è un anno dalla morte di un altro grande politico e imprenditore, Silvio Berlusconi" Mauro Corona a #ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/jHf1RJKnoz — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) June 11, 2024