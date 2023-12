Rose Villain a Sanremo 2024. Ci sarà anche lei tra i trenta artisti in gara. Ad annunciare il suo nome il conduttore Amadeus, nell’edizione del Tg1 delle 13.30 del 3 dicembre.

Rose Villain: le partecipazioni tv

Nata a Milano nel 1989, Rosa Luini è una cantautrice e trapper che nel 2023 vanta tre partecipazioni televisive importanti.

Il 27 novembre del 2023 è invece la co-conduttrice di Gialappashow, il varietà della Gialappa’s Band in onda il lunedì in prima serata su Tv8, il canale free del gruppo Sky. La cantante affianca il conduttore, il Mago Forest e interagisce con molti dei personaggi del cast.

E proprio il 3 dicembre, giorno dell’annuncio dei Big da parte di Amadeus, Rose Villain è tra gli ospiti di Amici. L’artista era al talent show di Maria De Filippi per presentare il nuovo singolo, Io, me e altri guai. La giornalista di MOW Grazia Sambruna fa notare tuttavia che Villain rischierebbe la squalifica. Il motivo? Secondo il regolamento Rai del Festival, ai cantanti in gara è proibito esibirsi con qualsiasi brano fino all’approdo in Riviera.

Il regolamento infatti dice: “Tutti gli artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero – pena l’esclusione da Sanremo 2024 […] a programmi, manifestazioni, incontri o eventi anche da remoto che prevedano loro interpretazioni-esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2024), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara e sino al termine della Quinta Serata della kermesse. In questo periodo indicato sono comunque consentite le partecipazioni per interviste, previa comunicazione all’Ufficio Stampa Rai”.

Nel 2024 l’artista sarà tra i protagonisti insieme a Fabri Fibra e a Geolier di Nuova scena – Rhythm + Flow Italia, un talent show targato Netflix nel quale i tre vanno alla ricerca della nuova stella della scena rap italiana.

Rose Villain: i precedenti a Sanremo

Rose Villain non ha mai partecipato in gara a Sanremo, ma ha duettato con Rosa Chemical in America nella serata delle cover.