Si respira un’aria frizzantina da qualche mese a questa parte a Oggi è un altro giorno, dove, dopo la cacciata di Memo Remigi per quella famosa mano finita sul fondoschiena di Jessica Morlacchi, le acque paiono non essersi ancora calmate. Se da settimane si rincorrono le voci di una possibile mancata conferma del programma e della sua conduttrice in quella fascia a partire dalla prossima stagione (nonostante questa riconferma apparisse certa fino a pochi mesi fa), ora si aggiunge anche lo sfogo da parte di chi a quel programma lavora.

Nella serata di ieri Romina Carrisi, entrata dalla fine della prima stagione del programma a far parte degli affetti stabili di Serena Bortone, ha condiviso su Twitter un’osservazione di un utente che sottolineava lo scarso impiego della “figlia di Al Bano”, aggiungendoci però a sua volta un commento: “Sono perfettamente d’accordo con te. Girerò il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata”.

Sono perfettamente d’accordo con te. Girero’ il tweet ai capi autori. Sono loro che decidono cosa fanno gli affetti stabili in puntata, non noi. Vorrei che questo fosse CHIARO. Purtroppo se provo a prendere iniziativa, vengo bloccata. https://t.co/cMFeBnvCui — Romina Carrisi Power (@CarrisiRomina) April 13, 2023

Dopo questo tweet di Romina Carrisi, che all’interno del programma ricopre il ruolo di inviata con la sua personale rubrica RoMina vagante, non resta che farsi qualche domanda, prima fra le quali quella su a chi si riferisca con il termine “capi autori”, ruolo che sulla carta sarebbe ricoperto dalla stessa Serena Bortone e Roberto Giannotti. Bisognerebbe poi capire in che modo Romina Carrisi sarebbe stata “bloccata” nei suoi interventi in studio e da parte di chi.

Che la creazione per lei di una rubrica su misura sia nata con la precisa volontà di portarla maggiormente fuori dallo studio, facendola crescere più nel ruolo di inviata che come affetto stabile, dove con il passare del tempo la compagnia di giro si è allargata, con nuovi ingressi come Laura Freddi, Eva Grimaldi, Luca Tommasini e Francesco Oppini? Questa rimane solo una supposizione, che, insieme a tutti gli altri interrogativi, per ora resta in piedi senza una risposta.