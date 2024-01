E arrivò l’accusa di bullismo pure nei confronti di Fiorello. Via Instagram, infatti, Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha tirato in causa lo showman che conduce con fortuna Viva Rai2 ogni mattina. Ecco cosa è (inaspettatamente) successo.

Nella puntata di venerdì 26 gennaio di Viva Rai2!, Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, aveva ironizzato sul nome scelto da Romina Carrisi e dal compagno Stefano Rastelli per il loro primo figlio appena nato, Axel Lupo. Parlando dell’influencer Chiara Nasti, incinta per la seconda volta, Fiorello aveva detto:

Tramite una storia su Instagram, Romina jr, fino allo scorso anno nel cast fisso di Oggi è un altro giorno (titolo chiuso dalla nuova dirigenza Rai), ha esternato il suo disappunto per quanto dichiarato scherzosamente da Fiorello ieri mattina:

Prendere in giro il nome di un bambino appena nato lo trovo di cattivo gusto… Sì, certo, Fiorello, si fa per ridere, ma questo è puro bullismo, non sano umorismo. Forse da piccolo hanno preso in giro te e Catena (la sorella di Fiorello, ndr) per i vostri nomi e questo da neo madre mi dispiace. Baci e buon Sanremo. Mio figlio Alex Lupo sta benissimo, comunque