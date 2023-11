Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari tornano in onda tutte le mattine su Rai 2 con numerosi amici pronti a intrattenere il pubblico, in una nuova location

Il “mattin show” più famoso della tv italiana (anche perché, ad oggi, l’unico) torna in tv per bissare il successo della prima edizione. Viva Rai 2, dopo essere stato il programma rivelazione della stagione scorsa, è pronto a conquistare nuovamente il pubblico tv e -novità di quest’anno- radio, con Rosario Fiorello ancora una volta capobanda di un gruppo di personaggi pronti a inventarsi sketch, momenti musicali e coreografie che danno il buongiorno ai telespettatori. E non mancano le novità: per scoprirle, proseguite nella lettura!

Viva Rai 2, quando inizia?

Al mio 6 scateniamo il ricominciamo! Dal 6 novembre su Rai2 torna #VivaRai2 con #Fiorello, #Biggio e #Casciari.E tu quanta voglia di #Ricominciare hai? Faccelo sapere, con ogni mezzo! Posted by ViVa Rai 2 on Monday, October 30, 2023

La seconda edizione del programma comincia lunedì 6 novembre 2023, alle 07:00, su Raidue. Ad anticiparla, nelle settimane precedenti, Aspettando Viva Rai 2, disponibile solo sui social di Fiorello e su RaiPlay.

Viva Rai 2, orario

Il programma va in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 07:00. I primi quindici minuti di programma sono un “Aspettando”, con immagini del backstage delle puntate precedenti, mentre il programma vero e proprio comincia alle 07:15 e termina alle 08:00.

Viva Rai 2, replica

La replica di Viva Rai 2, come già avvenuto con la prima edizione, va in onda su Raiuno in terza serata, con alcuni contenuti inediti.

Viva Rai 2, il programma

Viva Rai 2 L'ultimo "CIAO BAMBINI" della stagione non fa sconti a nessuno: la mancanza dei "Ma senza se" si sente già e tutto questo non ha prezzo 💸 Vi salutiamo con il nuovo gadget e vi diciamo un immenso GRAZIE! 🙌 Posted by ViVa Rai 2 on Friday, June 9, 2023

Ideato da Rosario Fiorello (che ne è anche direttore artistico), Viva Rai 2 è un varietà in onda alle prime ore del mattino. All’interno di un glass di vetro di vetro e davanti al pubblico, Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari commentano le notizie del giorno e diventano interpreti di sketch già noti al pubblico e nuovi. Tra quelli già visti, ad esempio, Batman e WonderTrans, i Ma Senza Se, Chi vuol essere in ascensore ed i vari format di Teleminkia, la televisione siciliana lanciata da Fiorello.

Numerosi gli ospiti che si susseguono nel corso delle puntate: cantanti, attori e personaggi dello spettacolo che si mettono in gioco e partecipano attivamente agli sketch, a volte anche accompagnati dal corpo di ballo diretto da Luca Tommassini.

Viva Rai 2 è un programma di Rosario Fiorello, scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia e con Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio e Alessandro Clemente. Le musiche sono di Enrico Cremonesi e Daniele Lazzarin (Danti), la regia di Piergiorgio Camilli. Produttore esecutivo Cristina Ambrosi.

Viva Rai 2, nuova location

🔴 ECCO IL GLASS DI FIORELLO AL FORO ITALICOSe ne è fatto un gran parlare, anche già solo per sapere dove fosse. Ecco… Posted by Zona Roma Nord on Sunday, October 29, 2023

Dopo le lamentele di alcuni residenti di via Asiago sui disagi causati dalla diretta, Viva Rai 2 si sposta in una nuova location, ovvero il Foro Italico, sempre a Roma. Qui è allestito il nuovo glass, più grande e con nuovi spazi e un maxi schermo da cui poter seguire la puntata, trasformando così il Foro Italico in un “villaggio” del divertimento.

Via Rai 2, il cast

Aspettando #VivaRai2 Momenti magici💥 in attesa della diretta Instagram delle 7:15 dal profilo di Fiorello per "Aspettando #VivaRai2" Posted by ViVa Rai 2 on Tuesday, October 24, 2023

Il cast fisso della nuova edizione conferma i personaggi già visti nella stagione scorsa, ma non è detto che nel corso della stagione non se ne aggiungano di nuovi a fianco di Fiorello, Biggio e Casciari.

Ruggiero Del Vecchio: pensionato, lavorava come sarto. Ha la passione del canto;

pensionato, lavorava come sarto. Ha la passione del canto; Gabriele Vagnato: giovane tiktoker, inviato da Fiorello ai vari eventi mondani;

giovane tiktoker, inviato da Fiorello ai vari eventi mondani; Serena Ionta: musicista, che si esibisce con il suo ukulele;

musicista, che si esibisce con il suo ukulele; Beatrice De Dominicis: cantante.

Viva Rai 2, i ballerini

Il corpo di ballo si arricchisce di due nuovi elementi, permettendo così nuove e più spettacolari coreografie nel corso delle puntate. Alla guida c’è sempre Luca Tommassini.

Come vedere dal vivo Viva Rai 2?

Per assistere al programma basta recarsi di mattina presto (intorno alle 06:30) al Foro Italico di Roma, dove sono posizionate delle transenne a poca distanza dal glass. L’accesso è totalmente gratuito: non c’è bisogno di acquistare alcun biglietto.

Viva Rai 2, sigla

Anche per la seconda edizione del programma la sigla è stata affidata a Jovanotti, che l’ha leggermente modificata. Nel corso delle puntate, però, non mancano altri “siglisti” (così rinominati da Fiorello) che offrono altre sigle della trasmissione.

Viva Rai 2 su RaiPlay

Oltre che su Rai 2, è possibile seguire il programma in simulcast anche su RadioTuttaItaliana e su RaiPlay, dove sono proposte anche delle clip estratte dalle singole puntate. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Viva Rai 2 in radio

Novità della seconda edizione è la possibilità di ascoltare il programma anche su Radio 2 Rai, dal lunedì al venerdì alle 14:00, anche sul canale 202 del digitale terrestre.