Il giorno dell’Epifania sarà il giorno della finale di Supercoppa Italiana non solo per quanto riguarda il calcio maschile, con la finale tra Inter e Milan che si giocherà in Arabia Saudita, ma anche per quanto concerne il calcio femminile, con Roma e Fiorentina che si contenderanno la ventottesima edizione della Supercoppa Italiana Femminile Frecciarossa.

Il trofeo verrà assegnato in una gara unica (con tempi supplementari e rigori in caso di parità) che si giocherà in campo neutro, allo stadio Alberto Picco di La Spezia.

La Roma Campione d’Italia partecipa alla finale di Supercoppa per la terza volta consecutiva. Le giallorosse, nella scorsa stagione, hanno vinto anche la Coppa Italia, di conseguenza, l’avversaria di questa Supercoppa sarà la finalista della coppa nazionale ossia la Fiorentina. L’anno scorso, la Roma ha perso il trofeo contro la Juventus con il risultato finale di 1-2 mentre nel 2022 le giallorosse hanno battuto ai rigori sempre le bianconere.

Sia la Roma che la Fiorentina hanno una Supercoppa Italiana nella loro bacheca. Il club viola ha vinto il trofeo precisamente nel 2018, contro la Juventus, vincendo per 1-0 proprio a La Spezia. La Fiorentina ha anche perso tre finali, precisamente nel 2017, nel 2019 e nel 2020.

Di seguito, tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta tv.

Roma-Fiorentina femminile, Supercoppa 2025 finale: dove vederla

Roma-Fiorentina andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto concerne la Rai e la trasmissione in chiaro della partita, Roma-Fiorentina andrà in onda precisamente su Rai 2, a partire dalle ore 15:20. La telecronaca sarà a cura di Tiziana Alla, con il commento tecnico di Katia Serra e Martina Angelini. A bordocampo, invece, ci sarà Fabrizio Tumbarello. La partita sarà visibile in streaming anche su RaiPlay.

Per quanto riguarda Sky, invece, la partita andrà in onda su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW a partire dalle ore 15:30. La telecronaca sarà affidata a Gaia Brunelli e Rita Guarino mentre le interviste saranno a cura di Mario Giunta. Gli studi pre-partita (in onda dalle ore 15) e post-partita (in onda dalle ore 17:30), con Margherita Cirillo e Andrea Marinozzi, andranno in onda in diretta su Sky Sport 24, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.