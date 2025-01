Saranno Inter e Milan a giocarsi il primo trofeo della stagione 2024-2025, la Supercoppa Italiana, che per quanto riguarda questa 37esima edizione, si sta giocando all’Al-Awwal Park Stadium di Riyad, in Arabia Saudita.

In questa seconda edizione consecutiva giocata con la formula della Final Four, nelle semifinali che si sono giocate rispettivamente il 2 e il 3 gennaio, l’Inter ha battuto l’Atalanta, priva dei suoi migliori calciatori, con il risultato di 2-0; il Milan, invece, ha vinto in rimonta contro la Juventus con il risultato finale di 2-1.

I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi avranno l’opportunità di alzare al cielo il trofeo per la quarta volta consecutiva e la nona volta in totale. In caso di vittoria, l’Inter diventerebbe la squadra con più vittorie in assoluto, 9, insieme alla Juventus, mentre Simone Inzaghi, che è già l’allenatore che ha vinto più volte il trofeo (5), arriverebbe a quota 6 Supercoppe vinte, rimpinguando il proprio record.

I rossoneri, allenati ora da Sérgio Conceição che ha iniziato con una vittoria la sua avventura sulla panchina milanista, invece, non vincono il trofeo dal 2016 e hanno perso le ultime due finali giocate, nel 2018 e nel 2022, rispettivamente contro Juventus e Inter. In caso di vittoria, il Milan raggiungerebbe proprio l’Inter nell’albo d’oro, con 8 trionfi.

Il Derby della Madonnina si giocherà nella finale di Supercoppa Italiana per la terza volta nella storia. Il primo derby si giocò nella stagione 2011-2012 con il Milan Campione d’Italia e l’Inter vincitrice della Coppa Italia: la partita terminò con la vittoria per 2-1 per i rossoneri. Il secondo derby, invece, si giocò nella stagione 2022-2023 (ultima edizione con gara secca), sempre con il Milan scudettato e l’Inter vincitrice di coppa, e si chiuse con la vittoria dell’Inter per 3-0.

Inter-Milan finale Supercoppa 2025: dove vederla

La partita tra Inter e Milan andrà in onda lunedì 6 gennaio 2025, in esclusiva assoluta su Canale 5, a partire dalle ore 20. La telecronaca della partita è affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset, gli inviati Francesca Benvenuti, Claudio Raimondi, Daniele Miceli e Alessio Conti.

Il pre-partita andrà in onda in diretta su Italia 1 a partire dalle ore 19, con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Sandro Sabatini, Christian Panucci, Andrea Ranocchia e Stefano Sorrentino.

Il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste e i casi da moviola analizzati da Graziano Cesari, invece, andrà in onda su Canale 5.

Il pre-partita, la partita e il post-partita saranno visibili anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.