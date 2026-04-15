Rocco Schiavone, ripartono le riprese: l’annuncio social dopo l’infortunio di Marco Giallini | FOTO

Un mese. Questo il tempo trascorso lontano dal set per Marco Giallini, il contesto è quello della settima stagione di Rocco Schiavone: le riprese erano cominciate proprio trenta giorni fa, ma un imprevisto ha cambiato i piani. Rolando Ravello, regista di questa stagione, ha dovuto fermare tutto a causa di un incidente sul set. Marco Giallini, protagonista della fortunata fiction Rai, si è fatto male e ha riscontrato un infortunio abbastanza importante.

L’interprete romano è caduto in seguito a un cane che gli è saltato addosso mentre camminava. L’incidente si è rivelato più grave del previsto, causando la frattura scomposta del collo del femore. Una condizione che ha richiesto l’intervento chirurgico, avvenuto in tempi rapidi ad Aosta, dove l’attore stava girando le prime scene della nuova stagione dopo essere stato a Roma. Rocco Schiavone, infatti, presenta un doppio binario in termini di location e sviluppi di trama.

Rocco Schiavone, al via le riprese

Ora Giallini può guardare all’immediato futuro. L’interprete, nello specifico, ha già fatto la riabilitazione e sta portando avanti le cure previste. La degenza post operatoria procede al meglio. Gli attori, colleghi di Giallini, sono stati accanto al resto della troupe per garantire lo svolgimento del girato. È stata data, fin quando è stato possibile, precedenza alle scene senza il protagonista in campo.

Il tempo necessario per recuperare la condizione di Marco Giallini. Ora l’attore è abile e arruolabile, quindi le riprese ripartono. Arriva l’annuncio che decreta anche il ritorno al lavoro. Una nota società di casting ha pubblicato una specifica per ricercare determinate figurazioni. Il set ad Aosta riparte, con la stessa voglia e il medesimo entusiasmo di prima.

Si riparte dopo lo stop di Marco Giallini

La tabella di marcia, attualmente, è determinata. Si prosegue e si gira sul set di Aosta, con Marco Giallini, dai 40 ai 60 giorni per poi ultimare le pose a Roma. In seconda battuta arriverà il montaggio e la costruzione del prodotto che, in prima serata, andrà a comporre gli episodi della fiction. Infine, dettaglio più importante, si penserà alla messa in onda. La scelta della Rai, in concomitanza con CrossProduction, è quella di rilasciare la nuova stagione di Rocco Schiavone per fine anno o al più tardi inizio 2027.

Fine 2026 sarebbe la soluzione ideale perchè coinciderebbe – in termini cronologici – con i 10 anni del titolo. Infatti Schiavone è iniziato nel lontano 2016. Una ciliegina sulla torta necessaria per celebrare nel migliore dei modi questo importante traguardo con Marco Giallini sempre più rinfrancato. Artisticamente e fisicamente sempre più all’interno delle dinamiche di Aosta. L’attore, infatti, ha ricevuto persino la cittadinanza onoraria. A testimonianza che Schiavone, per molti, Giallini compreso, è un pezzo di vita.