Rocco Schiavone 7, le primissime anticipazioni: cast, trama, quando arriva in tv

C’è un momento preciso in cui una città smette di essere solo uno sfondo e diventa racconto. Ad Aosta, quel momento è arrivato di nuovo. Basta fare due passi in piazza Deffeyes per accorgersene: transenne, troupe, movimenti sincronizzati, sguardi curiosi. E soprattutto lui, il vicequestore più irregolare della televisione italiana, tornato a occupare la scena.

Le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone sono entrate nel vivo e, come spesso accade quando il set incontra la vita reale, il confine tra finzione e quotidianità si assottiglia fino quasi a sparire. Il risultato è un piccolo evento urbano, capace di attirare residenti, appassionati e inevitabili smartphone puntati.

Una protesta climatica… ma solo per fiction

La scena girata sotto il Palazzo regionale non è una qualunque. Parliamo di una grande manifestazione sul clima, ispirata al romanzo ELP di Antonio Manzini. In campo circa 150 comparse, una cifra che restituisce bene l’ambizione della sequenza e la volontà di alzare il livello visivo della serie.

Cartelli, movimenti di massa, tensione narrativa: tutto costruito con precisione, ma con quel tocco di verosimiglianza che da sempre caratterizza la serie. L’Esercito di Liberazione del Pianeta – sigla che nel romanzo fa da detonatore alla trama – prende forma davanti agli occhi dei passanti, trasformando una piazza istituzionale in un teatro di conflitto contemporaneo.

E mentre le comparse entrano ed escono di scena, il pubblico osserva. Qualcuno si ferma, qualcuno scatta foto, qualcuno riconosce immediatamente il volto di Marco Giallini, presenza magnetica che basta da sola a catalizzare l’attenzione.

Giallini, Aosta e un rapporto ormai consolidato

C’è un legame evidente, quasi affettivo, tra la Valle d’Aosta e Rocco Schiavone. Non è solo una questione di location suggestive. È qualcosa di più stratificato, costruito stagione dopo stagione, tra neve, silenzi e quel senso di isolamento che ha definito il personaggio fin dall’inizio.

Marco Giallini torna a vestire i panni del vicequestore con la solita naturalezza ruvida. Sul set si muove con sicurezza, quasi fosse davvero a casa. E in effetti, per molti fan, Aosta è diventata la vera “seconda città” di Schiavone.

Le riprese, iniziate nei giorni scorsi tra il centro storico e la zona della cattedrale, hanno già toccato anche altitudini più estreme, come la Stella di Pila oltre i 2700 metri. Un contrasto continuo tra urbano e montagna che resta uno degli elementi distintivi della serie.

La settima stagione: più compatta, più intensa

La nuova stagione sarà composta da quattro episodi da circa 100 minuti ciascuno, mantenendo il formato già sperimentato con successo. Ma c’è una novità sostanziale: la narrazione si concentrerà principalmente su un unico romanzo, ELP, pubblicato nel 2023.

Una scelta che promette maggiore coerenza narrativa e una tensione più continua. Al centro, un caso complesso che intreccia interessi economici, ambienti industriali e rivendicazioni ambientaliste, fino a un attentato che scuote l’intera vicenda.

Torna anche Caterina Rispoli, interpretata da Claudia Vismara, con una linea narrativa dedicata alle violenze di genere. Una sottotrama che aggiunge profondità a una serie già abituata a muoversi tra crime e introspezione.

Aosta si conferma set naturale della fiction italiana

Dietro le quinte, il lavoro è quello di sempre: organizzazione capillare, collaborazione tra enti locali e produzione, supporto della Film Commission. Ma davanti alla macchina da presa, tutto appare semplice, quasi spontaneo.

È qui che la fiction riesce davvero. Quando una città si lascia raccontare senza perdere la propria identità. Quando il set non invade, ma si integra. Quando chi passa per caso ha la sensazione di assistere a qualcosa che, in fondo, appartiene anche a lui.