Quattro puntate sono poche, ma sono anche il giusto numero per lasciare nel pubblico il desiderio di volerne ancora. E i fan di Rocco Schiavone lo sanno bene, abituati ormai a vedere ogni due anni circa il loro vicequestore preferito per poche ma intense settimane. Ora, alla fine della quinta stagione, si guarda già al prossimo “caso” da risolvere: Rocco Schiavone 6 ci sarà?

La risposta è quella che viene data nella gran parte dei casi: in Rai le bocche sono ancora cucite, quindi nessuna conferma di una sesta stagione è stata fatta. Eppure, guardando ai numeri registrati dagli episodi della quinta stagione in onda su Raidue, sembra davvero probabile una prosecuzione della fiction con Marco Giallini.

Fiction Perché Rocco Schiavone ha successo? Guardiamo ai primi tre episodi dei quattro prodotti quest’anno (due trasmessi di mercoledì, serata solitamente scelta dalla seconda rete Rai per le proprie serie, ed uno in onda eccezionalmente di venerdì). La media è stata di 1,9 milioni di telespettatori (10,49% di share), da aggiornare con i numeri dell’ultima puntata, ma comunque già molto interessante.

Una sesta stagione di Rocco Schiavone potrebbe ancora affidarsi alla fonte letteraria di riferimento, ovvero i romanzi e racconti scritto da Antonio Manzini editi da Sellerio? Sì: se per quanto riguarda i romanzi, ne è rimasto uno da adattare per il piccolo schermo, “Le ossa parlano” (uscito nel 2022), ci sono ancora altri racconti che potrebbero offrire spunti alla serie tv: “Le ferie d’agosto”, “La ruzzica de li porci”, “Rocco va in vacanza”, “L’anello mancante”, “Senza fermate intermedie”, “L’amore ai tempi del Covid-19” (pubblicato solo on-line) e “Quota 2.50 s.l.m”. Senza contare che l’autore, in questi mesi, potrebbe sfornare nuove avventure in libreria che arricchirebbe le fonti da cui attingere.

Ovviamente, la serie dedicata a Schiavone potrebbe anche continuare senza ispirarsi per forza ai romanzi ed ai racconti di Manzini, ma proporre al pubblico storie inedite, scritte dallo stesso autore (che della serie è anche sceneggiatore, con Maurizio Careddu, mentre la regia delle ultime stagioni, lo ricordiamo, è di Simone Spada).

Dando per scontata la disponibilità di Marco Giallini a tornare a vestire i panni del protagonista, possiamo insomma dire che Rocco Schiavone 6 è molto probabile si faccia. Sulla data di messa in onda, sempre nel caso di una conferma abbastanza tempestiva da parte della Rai, Cross Productions, Rai Fiction e Beta Film potrebbero mettersi al lavoro tra questo ed il prossimo anno, per una messa in onda tra il 2024 ed il 2025. Ipotesi su cui i fan di Schiavone già sperano, affinché il loro idolo possa tornare ad indagare prima possibile.