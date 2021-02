Continuano a far discutere le numerose ospitate di Rocco Casalino nei programmi televisivi, per promuovere il suo libro Il portavoce. Stavolta al centro della polemica c’è la partecipazione dell’ex portavoce di Palazzo Chigi a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo, in onda il sabato in seconda serata su Rai1.

Nell’appuntamento di oggi (già registrato), infatti, Casalino si esprimerà anche su leader politici che in questi anni si sono contrapposti a Giuseppe Conte, di cui l’ex gieffino è stato portavoce.

Il segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, polemizza così:

Se le anticipazioni della trasmissione di Nunzia De Girolamo su Rai1 rispondono al vero, se davvero il portavoce di Conte Rocco Casalino staserà potrà senza contraddittorio e senza alcun ruolo ufficiale attaccare e addirittura diffamare Renzi, Salvini e Meloni (che, secondo Casalino, lo hanno denigrato, ndr) da una trasmissione del servizio pubblico, dopo due settimane di monologhi a reti unificate contro leader cui non è stata data nessuna possibilità di difendersi in diretta, l’amministratore delegato Salini dovrebbe dimettersi subito.

Anzaldi si chiede “a che titolo a Casalino, che non riveste alcun ruolo ufficiale, viene consentito di calunniare segretari di partito da una rete del servizio pubblico?“.

Immediata la replica di Nunzia De Girolamo, moglie dell’ex ministro Francesco Boccia (Pd):

A Ciao Maschio, come ho detto anche in altre occasioni, non si parla di politica. Piuttosto il filo rosso, relativo alla presenza dei politici nel programma è scoprire il lato più umano e privato di quest’ultimi. È evidente che, se ad un ospite viene posta una domanda personale come nel caso di specie legata alla sua omosessualità, io non posso censurare la risposta (fonte: Adnkronos).

La De Girolamo fa notare che nelle scorse puntate sono stati ospitati altri personaggi legati al mondo della politica, dal sindaco di Napoli Luigi De Magistris all’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Guido Crosetto.

Per la cronaca, Rocco Casalino ha già preso parte, in questi giorni, ad alcuni programmi Rai, come per esempio Cartabianca e Porta a Porta.