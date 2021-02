È uscito oggi il libro autobiografico di Rocco Casalino Il portavoce – La mia storia, nel quale ripercorre la sua scalata fino alla posizione di portavoce del Presidente del Consiglio raggiunta nel 2018, con l’arrivo a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte. L’ormai ex-portavoce è ora però richiestissimo dalla tv, che parrebbe – dalle sue dichiarazioni – corteggiarlo anche per alcuni progetti “giornalistici”, come ha tenuto a precisare ieri sera da Lilli Gruber.

A partire da ieri è infatti partito un vero e proprio pellegrinaggio per promuovere la propria fatica letteraria, partendo dalla scrivania di Otto e Mezzo, dove è stato protagonista di un’intera puntata (registrata) dedicata a lui, puntata che fra l’altro ha registrato in assoluto uno dei risultati più alti della stagione in termini di ascolti (2.770.000, 10,03%). Casalino poi, sempre nella serata di ieri, ha partecipato a Quarta Repubblica, dopo che già venerdì scorso era stato al centro di un’intervista realizzata da Diego Bianchi per le strade romane.

Ora il tour televisivo di Casalino proseguirà con l’ospitata di domani a Accordi&Disaccordi, il programma di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi sul Nove. Escludendo Sky, che con Tv8 non sembra avere le carte in tavola per ospitare, ad esempio, all’interno di Ogni Mattina, virato sull’intrattenimento (con poco successo), l’ex portavoce di Conte, solo la Rai resta per ora fuori dalla lista delle ospitate di Casalino, che con la promozione del proprio libro è conteso dai talk politici, data anche la circostanza che lega questo libro alla caduta del Conte II e alla contemporanea, almeno momentanea, uscita di scena dell’ex Premier.

Anche se forse qualcosa si starebbe muovendo perfino nei corridoi di via Teulada, dove ieri Serena Bortone, che aveva ospite – per commentare la nascita del governo Draghi – Lucia Annunziata, ha confessato, rispondendo alla propria interlocutrice che le faceva presente l’uscita in libreria dell’ex portavoce:

Già messaggiati e già invitato: Casalino questa casa aspetta te.

La Annunziata si è voluta però sfilare dalla contesa per averlo nella propria trasmissione:

Casalino, sul libro, te lo lascio. Preferisco quando arriva a fare il deputato…

Per Rocco Casalino è quindi in arrivo una tappa anche a Oggi è un altro giorno?