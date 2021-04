Tra le novità del palinsesto estivo di Rai1 dovrebbe esserci un programma realizzato dalla rete in collaborazione con la Coldiretti, la maggiore associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana. Secondo quanto risulta a TvBlog, il programma dovrebbe essere collocato nella fascia del weekend. Al momento il favorito per la conduzione sembrerebbe essere Roberto Poletti, il cui nome dalle parti di Viale Mazzini negli ultimi giorni circola in maniera molto insistente, come se il suo ritorno in video da conduttore fosse considerato ineluttabile.

Ricordiamo che Poletti (già parlamentare della Repubblica nel 2006) approdò in Rai alla guida di Unomattina nell’estate del 2019 tra le polemiche per via della sua vicinanza alla Lega (all’epoca al governo) di Matteo Salvini, di cui è stato biografo (lui rispose così nel merito).

Il programma in questione – al momento senza titolo e che dovrebbe essere registrato nelle prossime settimane – pur avendo come obiettivo quello di raccontare i prodotti Made in Italy, con un occhio di riguardo per i temi della sostenibilità e della cucina, dovrebbe prevedere un impianto più legato all’intrattenimento. Alla luce di questo aspetto negli uffici Rai pare che stia destando più di qualche malumore il fatto che il direttore Coletta alla fine scelga per la conduzione un profilo giornalistico come quello di Poletti.

Dopo essere stato sostituito a Unomattina da Marco Frittella (che non sarà riconfermato nella prossima stagione, come anticipato da TvBlog ieri), Roberto Poletti è entrato nel cast de La vita in diretta come ospite fisso di Alberto Matano. E da maggio 2020 è diventato speaker di Isoradio Rai. Ora – casualmente con la Lega di Salvini tornata al governo – a Viale Mazzini si lavora per il suo ritorno alla conduzione. A tutti i costi?