Roberta Valente, buona la prima. Racconto di una notte resta indietro su Canale 5. I dati Auditel del 12 Aprile 2026

Roberta Valente – Notaio in Sorrento è la nuova creatura seriale di Raiuno. La rete ammiraglia di Viale Mazzini si affida ancora alla fiction per fare la differenza e ci riesce arrivando al 21,6% di Share. La nuova serie del Servizio Pubblico riparte da due protagonisti amati e conosciuti del piccolo schermo.

La volontà è quella di mostrare nuove storie attraverso l’usato sicuro. Missione compiuta, almeno all’esordio. Discorso diverso per Cologno Monzese che, con Racconto di una notte, si ferma al 13,3% di Share. La rete ammiraglia Mediaset è pronta a nuove sfide, a partire dai Cesaroni. Quindi scalda i motori in attesa di sferrare il colpo. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 ritrova NCIS. La nota saga si ferma al 3,5% di Share.

Rosa Valente vince all’esordio su Raiuno

Rai3 sceglie Report che si spinge al 9,7% di Share. Balzo in avanti importante per la trasmissione di Ranucci. Rete4 punta su Fuori dal Coro al 5,6% di Share, mentre Italia Uno ritrova il consueto appuntamento con Zelig On. La comicità si accontenta del 5,9% di Share. La7 propone The War of Trump: lo speciale ottiene il 3,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva all’1,5% di Share con Foodish. Nove conquista il 2,6% di Share con il Best Of di Che Tempo Che Fa, stesso punteggio del Canale 20 che ha scelto Non Stop.

Il fornaio su Rai4 si ferma all’1,5% di Share. Su RaiPremium, Stasera Tutto È Possibile in replica si ferma all’1,1% di Share. Su Cine34 Lo Chiamavano Bulldozer non va oltre il 2,5% di Share. La sfida nel preserale italiano è condotta da Affari Tuoi che arriva al 24,9% di Share contro il 23,5% di Share de La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi beffa La Ruota della Fortuna

Da qualche settimana De Martino ha preso un ritmo importante, prima tallonava Scotti e attualmente lo supera in volata. La differenza è minima, ma essenziale. La sfida fra i due programmi resta aperta e pronta a sorprendere ancora.