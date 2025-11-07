Roberta Bruzzone e l’addio a Ballando con le Stelle: perchè ha lasciato

Ballando con le stelle, giunto alla ventesima edizione, è uno dei programmi Rai più longevi e amati dal pubblico. L’edizione 2025, attualmente in onda, regala in ogni puntata emozioni, colpi di scena e discussioni tra pubblico e giuria che, anche quest’anno, è composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Mariotto. Confermatissimo anche Alberto Matano detentore del tesoretto che assegna alla coppia che considera meritevole di un aiuto.

Anche quest’anno, poi, non mancano i commenti della giuria popolare formata dai tribuni del popolo che sono le confermatissime Rossella Erra che può confermare il tesoretto assegnato da Matano o dividerlo con un’altra coppia e Sara Di Vaira. La novità dell’edizione 2025 di Ballando con le stelle è Matteo Addino che ha sostituito Simone Di Pasquale che è tornato a ballare come maestro della signora Coriandoli.

Chi invece ha scelto di lasciare il ruolo di opinionista a bordo pista di Ballando con le stelle è Roberta Bruzzone che ha salutato il programma di Milly Carlucci dall’edizione 2022. Una decisione presa direttamente dalla criminologa che ha anche svelato le motivazioni di tale scelta.

Roberta Bruzzone svela il motivo dell’addio a Ballando con le stelle

Criminologa di successo, Roberta Bruzzone è anche un volto televisivo, spesso presente nel salotto de La vita in diretta o di Porta a porta. La Bruzzone, tuttavia, si è fatta conoscere anche dal pubblico di Ballando con le stelle che apprezzava i suoi interventi sui vari concorrenti. Un’esperienza umana e professionale importante a cui, però, Roberta Bruzzone ha deciso di rinunciare e a spiegare le motivazione di tale decisione è stata lei stessa sui social.

“Nonostante la produzione mi abbia chiesto di confermare la mia presenza ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1″, scriveva Roberta Bruzzone sui social annunciando la scelta di dire addio al programma del sabato sera di Raiuno.

Nel post Instagram, inoltre, Roberta Bruzzone ha aggiunto che, l’esperienza in uno show le ha permesso di vivere un’esperienza professionale diversa, ma altrettanto importante dandole la possibilità di diffondere messaggi importanti rivolgendosi ad un pubblico più vasto. I suoi commenti, infatti, non si limitavano mai all’esibizione in sé ma cercavano di dare una descrizione più umana dei concorrenti che aveva davanti.

Quella della Bruzzone, dunque, è stata una scelta personale dettata dall’esigenza di avere più tempo per se stessa e la propria famiglia avendo già innumerevoli impegni legati al suo lavoro da criminologa.