Roberta Bruzzone: età, le lauree, il marito, dove vive, profilo Instagram

Roberta Bruzzone è la criminologa più in voga della tv italiana. Originaria di Finale Ligure (Savona) e nata nel 1973, non ci sono molte informazioni sulla sua famiglia, dato che lei è sempre stata molto riservata. Il papà era un poliziotto e, sin da piccola, è cresciuta guardando il suo lavoro. Ha inoltre due fratelli gemelli più piccoli, Andrea e Federica, e tra le figure più importanti per lei c’è sempre stata sua nonna, venuta a mancare nel 2004. Bruzzone ha conseguito una laurea in Psicologia clinica presso l’Università degli Studi di Torino e si è specializzata poi in Psicopatologia Forense a Genova.

Si è poi recata negli Stati Uniti per approfondire gli studi e lì ha conseguito anche il titolo di esperta di ricerca e repertamento tracce sulla scena del crimine. Nel 2007 è invece diventata consulente per un caso di cronaca nera, cioè quello della strage di Erba per cui sono stati condannati i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi.

La carriera in tv e il successo

Dal 2008, Roberta Bruzzone è ospite fissa nel programma Porta a Porta di Bruno Vespa ma è diventata una vera e propria figura televisiva dopo il 2010. In quel periodo è stata coinvolta nelle indagini sul delitto di Avetrana e le è stato affidato il ruolo di consulente della difesa di Michele Misseri, nell’ambito dell’omicidio di Sarah Scazzi. Dal 2010 al 2015 è stata inoltre conduttrice del programma La scena del crimine, andato in onda sulla rete locale GBR – Teleroma 56 e di Donne mortali, in onda su Real Time. Si è trattato di un programma dedicato ai famosi delitti fatti da donne. Dal 2017 è stata opinionista del programma Ballando con le Stelle.

Negli anni è stata inoltre protagonista di una carriera accademica e ha ricoperto ruoli di docente presso diversi enti e università italiane per master, corsi di perfezionamento e seminari in psicologia investigativa, criminologia e scienze forensi. Tra i casi più famosi analizzati ci sono quelli sul presunto suicidio di Luigi Tenco e sull’omicidio di Yara Gambirasio.

La vita privata

La criminologa è stata in passato sposata con Massimiliano Cristiano, ma il loro matrimonio è durato dal 2011 al 2015, anche se ora sono in ottimi rapporti. Nel 2017 ha invece pronunciato il secondo Sì con rito civile su una spiaggia di Fregene, con l’attuale marito Massimo Marino, che di lavoro fa il funzionario della Polizia di Stato e che è stato impegnato per due anni in una missione all’ambasciata italiana di Kabul. Bruzzone non ha mai avuto figli e ha rivendicato in più occasioni la sua scelta di non averne.