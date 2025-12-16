Rob Reiner, nuovi dettagli sull’omicidio del regista: il drammatico retroscena della festa di Natale

Emergono nuovi dettagli particolari sulla vicenda del duplice omicidio che ha visto massacrati il regista Rob Reiner e sua moglie Michele. Il figlio della coppia Nick intanto resta in carcere

A meno di ventiquattro ore dal ritrovamento dei corpi di Rob Reiner e della moglie Michele Singer nella loro abitazione di Los Angeles, emergono nuovi elementi che gettano luce sulle ore precedenti al presunto duplice omicidio.

Rob Reiner, le ore prima del duplice delitto

Secondo quanto riportato da fonti statunitensi, il figlio del regista, Nick Reiner, sarebbe stato presente, insieme ai genitori, a una festa natalizia organizzata da Conan O’Brien la sera di sabato scorso, appena un giorno prima della tragedia. O’Brien, storico conduttore statunitense di decine di trasmissioni di successo tra le quali il Late Show, e i coniugi Reiner erano amici da decenni. La festa di Natale a casa di O’Brien era una tradizione: e il regista e la moglie si sarebbero presentati con Nick. Anzi…

Secondo alcune ricostruzioni, Reiner e la moglie avrebbero chiesto di poter portare con sé il figlio proprio proprio per “tenerlo d’occhio”, perché molto preoccupati per le sue condizioni psicologiche. Durante la serata, alcune fonti parlano di comportamenti definiti “antisociali”, tra cui atteggiamenti isolati e sguardi fissi, qualcuno parla addirittura di occhiate minacciose, rivolte agli altri invitati.

Le tensioni familiari e le segnalazioni

A rendere il quadro ancora più complesso sono le indiscrezioni secondo cui, nei mesi scorsi, la famiglia Reiner stava affrontando grandi difficoltà nella gestione del figlio. Nick Reiner, 32 anni, avrebbe avuto una lunga storia di problemi legati alla salute mentale e alla dipendenza da sostanze, con numerosi ricoveri e diversi periodi in strutture di riabilitazione fin dall’adolescenza. La situazione a settembre di sarebbe ulteriormente aggravata. Ma Nick avrebbe rifiutato altri ricoveri.

Alcuni media americani, riportando alcune testimonianze, parlano anche di un acceso litigio avvenuto proprio durante la stessa festa di Natale da Conan O’Brian. A seguito della quale il regista e la moglie avrebbero lasciato la villa del conduttore.

L’arresto e l’inchiesta in corso

Rob Reiner e Michele Singer sono stati trovati senza vita nel pomeriggio di domenica scorsa. Dopo le prime verifiche, la polizia di Los Angeles ha stabilito che si trattava di un caso di omicidio e ha individuato in Nick Reiner il principale sospettato. Il figlio del regista è stato arrestato la sera stessa e si trova attualmente in custodia.

Il giudice aveva inizialmente fissato, in attesa una cauzione di 4 milioni di dollari che in un secondo momento è stata negata. Nick Reiner resta dunque in carcere senza alcuna possibilità di libertà in attesa che il fascicolo venga formalmente presentato all’ufficio del procuratore della contea di Los Angeles.

L’indagine è ancora in corso e ci sono ancora molti aspetti da chiarire. Quel che appare evidente, però, è che la tragedia si inserisce in una vicenda personale e familiare estremamente complessa, che ha scosso profondamente Hollywood e il mondo dello spettacolo.

Il messaggio di Trump

Molte polemiche ha suscitato anche un messaggio del presidente Donald Trump, spesso criticato da Reiner, sostenitore democratico: “Rob Reiner, un regista e attore comico tormentato e in difficoltà, ma un tempo molto talentuoso, è morto insieme alla moglie Michele, secondo quanto riferito a causa della rabbia che ha provocato negli altri con la sua grave, irriducibile e incurabile malattia mentale nota come TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, talvolta indicata con l’acronimo TDS”. Messaggio che il presidente americano ha diffuso sul suo social network Truth.

Il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha invece definito la morte di Reiner una perdita enorme per tutta la città. Tra i numerosi messaggi di cordoglio anche quello di Paul McCartney che ha definito Reiner “un genio di straordinaria umanità e grandezza”.

L’autopsia sui coniugi Reiner è in programma nelle prossime ore.